تركيا: عدة قتلى دهستهم حافلة ركاب تعطلت مكابحها جنوب شرق البلاد

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لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم السبت فيما أصيب نحو 29 آخرون بعد أن صدمتهم حافلة ركاب تعطلت مكابحها بالقرب من مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت أن 16 شخصا على الأقل قتلوا فيما أصيب 29 آخرون في حادث دهس بمدينة في جنوب شرق تركيا.

وأوضح المسؤول الحكومي عبر تغريدة على تويتر "لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 29 آخرون بينهم 8 في حالة حرجة في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشدا في ديريك" في محافظة ماردين.

فرانس24/ أ ف ب

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