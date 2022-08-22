موسكو تتهم كييف بقتل ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوغين المقرب من بوتين

الحرب في أوكرانيا

صورة لداريا دوجين، ابنة القومي المتطرف الروسي ألكسندر دوجين، في استوديو تلفزيون Tsargrad في موسكو، روسيا.

بعد يومين من إعلان محققين روس مقتل ابنة المفكر الروسي القومي المتطرف ألكسندر دوغين إثر انفجار سيارة كانت تستقلها خارج موسكو، أكدت أجهزة الأمن الروسية الاثنين أن الحادث "خططت له ونفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية". في المقابل سبق لمستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك في حديث لتلفزيون بلاده الرسمي أن نفى الأحد أي علاقة لكييف بالأمر.

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حمّلت أجهزة الأمن الروسية الاثنين "الأجهزة الخاصة" الأوكرانية مسؤولية مقتل ابنة ألكسندر دوجين، المفكر الروسي القومي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، إثر انفجار سيارة كانت تقودها قرب موسكو.

وأضافت السلطات الأمنية الروسية عبر بيان نشرته وكالات أنباء محلية أن الشخص الذي فخخ سيارة داريا دوغينا فر لاحقا إلى إستونيا.

02:35 صورة لداريا دوجين، ابنة القومي المتطرف الروسي ألكسندر دوجين، في استوديو تلفزيون Tsargrad في موسكو، روسيا. © رويترز عبر تلفزيون تسار غراد

وكانت داريا دوغين، الصحافية والمحللة السياسية التي أعربت علانية عن دعمها للهجوم الروسي على أوكرانيا، تقود سيارة من طراز تويوتا لاندكروزر عندما انفجرت قبل أن تشتعل فيها النيران على طريق سريع بالقرب من قرية بولشي فيازيومي، على بعد 40 كيلومترا عن موسكو، وفقا للبيان.

وذكر المحققون أن عبوة ناسفة زرعت في السيارة وأن هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن "الجريمة تم التخطيط لها مسبقا".

فرانس24/ أ ف ب

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