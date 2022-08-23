السفارة الأمريكية في كييف تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا تحسبا لـ"تكثيف الضربات الروسية"

الحرب في أوكرانيا

دعت السفارة الأمريكية في كييف الثلاثاء مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن "عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوفرة" محذرة من إمكان استهداف روسيا منشآت مدنية ومبان حكومية في أوكرانيا "في الأيام المقبلة". ومنذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف في نهاية آذار/مارس، تتركز معظم المعارك في شرق أوكرانيا، حيث تباطأ تقدم القوات الروسية.

إعلان اقرأ المزيد

وجهت السفارة الأمريكية في كييف الثلاثاء تحذيرا لرعاياها بأن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبان حكومية في أوكرانيا "في الأيام المقبلة"، داعية إياهم إلى "مغادرة أوكرانيا اعتبارا من الآن".

وفي رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، قالت السفارة "تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثف جهودها لشنّ ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة".

ودعت السفارة مواطنيها إلى "مغادرة أوكرانيا اعتبارا من الآن عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوفرة".

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إلى وجود خطر "كل يوم" بشن ضربات روسية جديدة على كييف.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي "نعلم أنهم يستهدفون، كأولوية، منشآت أو مباني حكومية، لكن لم يتغير أي شيء جذريا منذ 24 شباط/فبراير". وأضاف "هذا ما تفعله روسيا دائما"، واعدا بـ"رد قوي" لكييف في حال شن أي ضربات.

وتواصل روسيا استهداف المدن الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، ونادرا ما تستهدف هذه الضربات العاصمة أو المناطق المحيطة بها.

ويدخل الغزو الروسي لأوكرانيا الأربعاء شهره السابع.

ومنذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف في نهاية آذار/مارس، تتركز معظم المعارك في شرق أوكرانيا، حيث تباطأ تقدم القوات الروسية قبل أن يتعثر. كما يبدو تقدمها بطيئا في الجنوب حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تشن هجوما مضادا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك