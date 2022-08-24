إسبانيا: الحكومة تجبر المسالخ على الالتزام بنظام مراقبة بالفيديو لضمان عدم إساءة معاملة الحيوانات

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قطيع أغنام في مدرسة الرعاة التابعة لمزرعة كوبرادو في كاسار دي كاسيريس الإسبانية في 13 أيار/مايو 2022.

وافق مجلس الوزراء الإسباني الثلاثاء على مرسوم قانون يجبر المسالخ على الالتزام بنظام مراقبة بالفيديو بهدف عدم إساءة معاملة الحيوانات وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين. وبتبنيها هذه الخطوة، تصبح إسبانيا في طليعة البلدان الأوروبية التي تتخذ قرارا مماثلا. وحسب وزارة الاستهلاك، فإن القرار الجديد يمنح المسالخ الكبيرة عاما واحدا لتطبيق القاعدة الجديدة، فيما لدى المسالخ الصغيرة سنتان اثنتان.

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صادقت الحكومة الإسبانية الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد العطلة الصيفية، على مرسوم قانون يجبر المسالخ الإسبانية على تركيب أنظمة مراقبة بالفيديو لضمان عدم إساءة معاملة الحيوانات قبل قتلها، لافتة إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، كتبت وزارة الاستهلاك في حكومة اليساري بدرو سانشيز، عبر تويتر "نحن الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي سيكون لديها نظام مراقبة إلزامي بالفيديو في المسالخ".

وتمت الموافقة على هذا التدبير خلال جلسة مجلس الوزراء الإسباني الثلاثاء، على شكل مرسوم قانوني، الأمر الذي سيعجل عرضه على البرلمان والمصادقة عليه.

وقال وزير الاستهلاك ألبرتو غارزون موضحا تفاصيل القرار، إن "هذه القاعدة تضع إسبانيا في طليعة البلدان الأوروبية في هذا المجال، بالإضافة إلى ضمان رفاهية الحيوانات أثناء مرورها عبر المسالخ. وهي تحسن أيضا ضمانات سلامة الغذاء للمستهلكين".

وأوضحت الوزارة في بيان أن الكاميرات يجب أن تغطي "المنشآت التي توجد بها حيوانات حية، بما في ذلك مناطق التفريغ وممرات النقل"، والمناطق التي تتعرض فيها الحيوانات للصعق والنزف حتى الموت.

إلى ذلك، سيتعين على مديري المسالخ الاحتفاظ بهذه الصور حتى تتمكن السلطات من إجراء عمليات تحقق لاحقة.

وقالت الوزارة إن القرار الجديد يمنح المسالخ الكبيرة عاما واحدا لتطبيق القاعدة الجديدة، وسنتين للمسالخ الصغيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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