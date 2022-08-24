مباشر: أوكرانيا تحتفل بالذكرى 31 لاستقلالها والهجوم الروسي على أراضيها يدخل شهره السابع

الحرب في أوكرانيا

طفل يلوح بالعلم الوطني الأوكراني فوق ناقلة مدرعة في معرض للمركبات والأسلحة العسكرية الروسية المدمرة، مخصص لعيد استقلال البلاد، في وسط كييف. 21 أغسطس ، 2022.

تحتفل أوكرانيا الأربعاء بمرور 31 عاما على انفصالها عن الاتحاد السوفياتي. ويصادف اليوم مرور ستة أشهر على الهجوم الروسي ضدها، والذي بدأ في 24 شباط/فبراير الماضي وأسفر عن آلاف القتلى والكثير من الخسائر. ولا يبدو أن النزاع على وشك الانتهاء بل من المرجح أن يطول، في ظل تواصُل المعارك والقصف الروسي الذي يخلف ضحايا بشكل يومي. فيما يلي تغطية خاصة لهذه الحرب التي تدخل شهرها السابع.

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06:00 عودة على أبرز ما خلفته الحرب في أوكرانيا

*وفق القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني فإن نحو تسعة آلاف جندي من قوات بلاده قتلوا منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

*لا يبدو أن النزاع على وشك الانتهاء بل من المرجح أن يطول، في ظل تواصُل المعارك والقصف الروسي.

*هزت سلسلة من الانفجارات شبه جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة. لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها، لكنها ألمحت إلى أن قواتها لعبت دورا في ذلك. ووعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، خلال منتدى دولي، باستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

*على المستوى العالمي أثارت هذه الحرب المخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية لكون أوكرانيا أحد أكبر منتجي الحبوب ومصدريها في العالم، فمنذ بدأت القوات الروسية باجتياح أراضيها أبطأت أوكرانيا وتيرة تصدير الحبوب قبل أن توقفها تماما.

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6:30 زيلينسكي يحذر من احتمال "استفزازات روسية بغيضة"

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء من احتمال "استفزازات روسية بغيضة". وقال في خطابه "نحارب أخطر تهديد لدولتنا وأيضا في وقت حققنا فيه أكبر مستوى من الوحدة الوطنية".

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أما الجيش الأوكراني فحث الناس على أخذ التحذيرات من الغارات الجوية على محمل الجد.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان في وقت مبكر الأربعاء: "يواصل المحتلون الروس شن هجمات جوية وصاروخية على أهداف مدنية في أراضي أوكرانيا. لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية".

7:00 كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات في مجلس الأمن حول محطة زابوريجيا النووية

مع تواصل الحرب تستمر المخاوف بشأن استهداف محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية. وتبادلت كييف وموسكو الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي مجددا الاتهامات حول تعريض سلامة المحطة للخطر، في وقت دعت فيه الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى وقف كل الأنشطة العسكرية حول هذه المنشأة.

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7:30 صادرات الحبوب الأوكرانية بصدد العودة إلى مستوى ما قبل الحرب

أعلن مسؤول أمريكي كبير الثلاثاء أن أوكرانيا تتجه في آب/أغسطس الجاري لتصدير نفس الكمية تقريبا من الحبوب التي كانت تصدرها شهريا قبل بدء الغزو الروسي لأراضيها في أواخر شباط/فبراير.

وأفاد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم نشر اسمه إنه "بفضل تعاون دولي مكثف، فإن أوكرانيا في طريقها لأن تصدر في آب/أغسطس ما يقرب من 4 ملايين طن من المنتجات الزراعية".

8:00 ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية بقيمة 500 مليون يورو

أعلنت ألمانيا الثلاثاء أنها ستزود أوكرانيا أسلحة إضافية تناهز قيمتها 500 مليون يورو، مشيرة إلى أن قسما كبيرا من هذه الأسلحة ستتسلمه كييف اعتبارا من العام المقبل.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن بلاده ستزود أوكرانيا خصوصا بثلاث منظومات للدفاع الجوي من طراز آيريس-تي، و"حوالى عشر مدرعات لسحب الدبابات، و20 قاذفة صواريخ مثبتة على شاحنات صغيرة"، بالإضافة إلى "ذخيرة دقيقة وأجهزة مضادة للطائرات المسيرة".

وتابع أن القيمة الإجمالية لهذه المعدات العسكرية تصل إلى حوالي 500 مليون يورو، مشيرا إلى أن كييف ستتسلم قسما كبيرا منها في 2023.

8:30 زيلينسكي: أوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في خطاب مؤثر للشعب بمناسبة مرور 31 عاما على الاستقلال إن أوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي يوم 24 فبراير/ شباط، وإنها ستستعيد شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة في الشرق.

وتابع زيلينسكي في الخطاب المسجل، الذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي، أن أوكرانيا لم تعد ترى أن نهاية الحرب ستأتي عندما يحل السلام، بل عندما تكون منتصرة حقا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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