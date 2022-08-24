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موفد فرانس24: إربين... مدينة تحاول الخروج من تحت الأنقاض

01:55 موفد فرانس24 وسط دمار خلفه القصف الروسي في مدينة إربين الأوكرانية. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

تزامنا مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع، تتواصل جهود إعادة الإعمار في عدد من المدن التي دمرها القصف الروسي. إربين واحدة منها، تضررت فيها منشآت وأحياء سكنية بشكل كبير. وسيم الدالي موفد فرانس24 إلى هناك، ينقل آثار الدمار الذي لحق بمناطق حيوية في المدينة، ويستقي آراء بعض سكانها الذين فضلوا المكوث فيها، كما يسلط الضوء على مبادرات أطلقها عدد من العائلات لجمع التبرعات والمساعدات بهدف بدء عمليات الترميم وإعادة البناء، لتمكين المواطنين من العودة إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن.