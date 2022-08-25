الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: أوكرانيون مقيمون بالخارج يزورون بلادهم للوقوف على مخلفات الغزو الروسي

02:08 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

عاد أوكرانيون يقيمون في الخارج إلى بلادهم بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال الأربعاء ومعهم أبناؤهم الذين لم يروا من أوكرانيا سوى مخلفات الحرب المدمرة التي تشنها روسيا منذ 24 فبراير/شباط. نشأت مارينا في برلين وعاشت في بريطانيا برفقة زوجها الفرنسي، وقد جلبت ولديها معها لإطلاعهم على بلادهم وعلى أطلال جسر إربين المدمر حيث عبر جزء من عائلتها النهر للفرار من القوات الروسية في السابع من مارس/آذار الماضي. موقع بات رمزا للنضال الأوكراني ضد الغزو الروسي.