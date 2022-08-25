مباشر: ارتفاع حصيلة القصف الروسي على محطة قطارات في أوكرانيا إلى 22 قتيلا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إن حصيلة ضحايا الضربة الروسية على محطة للقطارات في مدينة تشابلينو قد ارتفعت إلى 22 قتيلا. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، بمناسبة ذكرى استقلال البلاد التي لا تزال تواجه غزوا روسيا دخل شهره السابع. تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

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7:00 زيلينسكي: ارتفاع حصيلة القصف الروسي على محطة قطارات إلى 22 قتيلا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا ضربة روسية استهدفت محطة للقطارات في مدينة تشابلينو بوسط أوكرانيا إلى 22 قتيلا. وقال زيلينسكي في رسالته المسائية اليومية إن "تشابلينو هي ألمنا اليوم. حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيلا بينهم خمسة احترقوا داخل سيارة. قضى فتى يبلغ 11 عاما دمر صاروخ روسي منزله"، وذلك بعد أن كان قد أعلن سابقا أن الحصيلة بلغت 15 قتيلا.

6:30 مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إنه سيتم إرسال مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تزامنا مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الغزو الروسي لهذا البلد شهره السابع. وهدف الحزمة الجديدة تعزيز قدرات الجيش الأوكراني للسنتين المقبلتين من خلال تزويده بصواريخ أرض-جو أكثر تطورا وقذائف مدفعية وصواريخ موجهة بالليزر ومسيرات متطورة. وشدد بايدن على وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا في دفاعها عن نفسها، وعلى أن هذه الأموال ترمي إلى "ضمان قدرتها على مواصلة الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".

6:00 واشنطن تندد بنية روسيا محاكمة أسرى الحرب الأوكرانيين في ماريوبول

نددت واشنطن الأربعاء بعزم موسكو على إنشاء محاكم في ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/أيار، لمحاكمة المدافعين عن المدينة الأوكرانية الذين وقعوا في قبضة الجيش الروسي أسرى حرب، مؤكدة أن مثل هكذا محاكم "غير شرعية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "هذه المحاكمات الصورية المقترحة هي غير شرعية وتمثل استهزاء بالعدالة ونحن ندينها بشدة". مضيفا في بيان بأن موسكو تهدف إلى "صرف" انتباه المجتمع الدولي عن "الفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا" منذ بدأ بغزو هذا البلد في 24 فبراير/شباط.

فرانس24

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