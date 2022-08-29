أوكرانيا: فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتجه إلى محطة زابوريجيا النووية

الحرب في أوكرانيا

محطة زابوريجيا للطاقة النووية خارج مدينة إنرهودار Enerhodar التي تسيطر عليها روسيا. أوكرانيا في 22 أغسطس/آب 2022.

أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت إلى القصف خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما أعلن مدير الوكالة رافاييل غروسي صباح الإثنين، موضحا بأن الفريق سيصل الموقع خلال الأسبوع الحالي. ويطالب غروسي منذ أشهر بالسماح للوكالة بزيارة الموقع، الذي سيطرت عليه روسيا منذ مارس/آذار الماضي، مشددا على "خطر فعلي بوقوع كارثة نووية". كما حث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الجمعة الوكالة الأممية على إرسال فريق بأسرع وقت ممكن.

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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي صباح الإثنين أنه في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت لضربات في الأسابيع الأخيرة.

وكتب غروسي في تغريدة على تويتر: "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا. علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا" موضحا أن الفريق سيصل إلى الموقع "في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي".

وفي صورة مرفقة بالتغريدة، يظهر غروسي مع فريق مؤلف من نحو عشرة أشخاص يعتمرون قبعات وسترات تحمل شعار الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

وكان غروسي يطالب منذ أشهر عدة بالسماح للوكالة بزيارة الموقع مشددا على "خطر فعلي بوقوع كارثة نووية".

وسيطر الجيش الروسي على محطة زابوريجيا التي تضم ستة من مفاعلات أوكرانيا الخمسة عشر في مطلع مارس/آذار بعيد بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط وهي تقع قرب خط الجبهة في جنوب البلاد. وتتبادل كييف وموسكو والاتهامات بقصف محيط المحطة قرب مدينة أنيرغودار الواقعة على نهر دنيبر وبتعريض الموقع للخطر.

كما حذرت شركة أنرغوأتوم الأوكرانية للطاقة السبت من مخاطر حصول تسريبات مشعة وحرائق بعد تسجيل ضربات جديدة. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف أي نشاط عسكري في محيطة محطة زابوريجيا التي يثير الوضع فيه مخاوف الدول الغربية.

وإزاء هذا الوضع "الخطر" حث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الجمعة الوكالة الأممية على إرسال فريق بأسرع وقت ممكن.

وبين يومي الخميس والجمعة، فصلت المحطة ومفاعلاتها الستة البالغة طاقة كل واحد منها ألف ميغاوات، "كليا" عن الشبكة الوطنية بسبب أضرار لحقت بخطوط الكهرباء على ما أفادت سلطات كييف قبل أن يعاد ربطها من جديد.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على زيارة فريق يمر "عبر أوكرانيا" وليس روسيا كما كان يطالب سابقا على ما أفادت الرئاسة الفرنسية منتصف أغسطس/آب في ختام محادثات هاتفية بين ماكرون وبوتين.

فرانس24/ أ ف ب

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