وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يقررون تعليق اتفاقية تسهيل منح التأشيرات للروس

الحرب في أوكرانيا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء، أن دول الاتحاد اتفقت على تعليق اتفاقية مبرمة في العام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول الكتلة للروس. ومع هذا القرار، سيصبح الحصول على تأشيرات بالنسبة لهم أكثر صعوبة.

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أصبح من الصعب على المواطنين الروس الحصول على تأشيرة للدخول إلى الأراضي الأوروبية. جاء هذا التطور في علاقة بروكسل مع الروس عقب اتفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على تعليق اتفاقية مُبرمة في العام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول الكتلة للروس، ما يجعل حصول الروس على تأشيرات أكثر صعوبة، بحسب تصريح لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.

وأعلن بوريل الأربعاء أن اجتماع الوزراء في براغ أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل".

فرانس24/ أ ف ب

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