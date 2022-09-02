توصية أوروبية بتقديم جرعات معززة من اللقاحات تحسبا "لموجة جديدة" من فيروس كورونا

قوارير لقاح فيروس كورونا من بيونتيك-فايزر وموديرنا خلال تجربة تشغيل لمركز تطعيم قرب براغ، جمهورية التشيك في 25 فبراير/شباط 2021.

حذرت المفوضية الأوروبية من موجة عدوى جديدة لفيروس كورونا متوقعة في الخريف والشتاء داعية الدول الأعضاء في التكتل إلى الشروع منذ الآن في تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أعطت الخميس الضوء الأخضر للجرعات المعززة التي عدلتها بيونتيك-فايزر وموديرنا لمواجهة المتحورات الجديدة.

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تعتزم المفوضية الأوروبية حث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على البدء الآن في تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لسكانها لاحتواء موجة عدوى جديدة متوقعة في الخريف والشتاء، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز الجمعة قبل إصدارها رسميا.

في هذا السياق، ذكرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن أكثر من 2300 نسمة ما زالوا يفقدون حياتهم في دول التكتل كل أسبوع بسبب مرض كوفيد-19، فيما يعاني آخرون من التداعيات الصحية السلبية منها أعراض طويلة الأمد ومشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

وقالت المفوضية ههنا: "يتضح من خلال العامين الماضيين أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه موجة جديدة من كوفيد-19 في الخريف والشتاء"، إذ تدفع العودة إلى المدارس وبرودة الطقس الأفراد إلى المكوث في أماكن مغلقة، الأمر الذي يساعد كذلك على انتشار الإنفلونزا الموسمية.

وأضافت: "التطعيم لا يزال هو أكثر طريقة يعوّل عليها لتجنب الإصابة بالأعراض الحادة، وبالتالي تقليل الوفيات"، ودعت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لتنظيم حملات تطعيم تشمل لقاحات معدلة لمواجهة المتحورات الجديدة. وشددت المفوضية على ضرورة أن يتم ذلك قبل "الموجة التالية".

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس على الجرعات المعززة التي عدلتها بيونتيك-فايزر وموديرنا لمواجهة المتحورات الجديدة. وقالت ستيلا كيرياكيدس مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي في تعقيبها على قرار وكالة الأدوية: "من الضروري أن تظل الأولوية لإعطاء اللقاح الأساسي والجرعة المعززة الأولى لجميع الأفراد المؤهلين".

فرانس24/ رويترز

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