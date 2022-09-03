الجيش الأوكراني يعلن قصفه قاعدة روسية في بلدة إنرغودار قرب محطة زابوريجيا النووية

الحرب في أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه قصفت قاعدة روسية في بلدة إنرغودار القريبة من منشأة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، والتي يقوم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها وسط مخاوف بشأن السلامة. ويتفقد فريق يضم 14 فردا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، على وقع تصاعد القلق الدولي إزاء سلامتها في خضم الحرب التي تحتدم على مقربة من مفاعلات المحطة الستة.

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قالت كييف إنها شنت ضربات على مواقع روسية في المنطقة المحيطة ببلدة إنرغودار الجنوبية الجمعة بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تزامنا مع استمرار عمل خبراء من الأمم المتحدة على جمع بيانات فيها.

في هذا السياق، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عبر منشور على موقع فيسبوك: "تأكد لنا أن ضربات دقيقة شنتها قواتنا المسلحة في المنطقة المحيطة ببلدتي خيرسون وإنرهودار، دمرت ثلاثة من أنظمة مدفعية العدو ومخزنا للذخيرة وسرية من الجنود".

ويأتي هذا التصريح غير معتاد من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، لأن الجيش نادرا ما يكشف عن تفاصيل بشأن أهداف محددة، وسط استمرار عمل فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جمع بيانات من محطة زابوريجيا الواقعة على مشارف بلدة إنرغودار التي تسيطر عليها روسيا.

وتتبادل روسيا أوكرانيا باستمرار الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية في وقت تدعو فيه الأمم المتحدة إلى وقف كل الأنشطة العسكرية حول هذه المنشأة.

فرانس24/ رويترز

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