ديمتري مدفيديف يتهم ألمانيا بشن "حرب هجينة" على روسيا ويبرر وقف شحنات الغاز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء السابق في حينه ديمتري مدفيديف بموسكو، روسيا في 15 يناير/كانون الثاني 2020.

قال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف الأحد إن ألمانيا "أعلنت حربا هجينة على روسيا" وأضاف أنها تتصرف "كعدو" لبلاده، مبررا وقف شحنات الغاز إلى برلين بسلوكها "غير الودي" في خضم النزاع مع أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو. تأتي هذه التصريحات فيما توترت العلاقات الألمانية-الروسية بعد تعليق تسليم شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم.

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اتهم الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف ألمانيا الأحد بشن "حرب هجينة" على روسيا، مبررا وقف شحنات الغاز إلى برلين بسلوكها "غير الودي" في خضم النزاع مع أوكرانيا.

جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين ألمانيا وروسيا، التي تدهورت أصلا بسبب الحرب في أوكرانيا، بعد أن علقت موسكو تسليم برلين الشحنات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

وقال مدفيديف في رسالة نشرت على تلغرام: "يقول المستشار الألماني أولاف شولتز إن +روسيا لم تعد موردا موثوقا للطاقة+. أولا ألمانيا بلد غير صديق وثانيا فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي بأكمله (...) وتسلم أوكرانيا أسلحة فتاكة". مضيفا: "بعبارة أخرى أعلنت حربا هجينة على روسيا. تتصرف ألمانيا كعدو لروسيا"، و"العم (شولتز) يفاجأ عندما يواجه الألمان مشاكل صغيرة مع الغاز".

وأعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم الجمعة عن تعليق عمليات التسليم كليا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم، عازية ذلك إلى اكتشاف تسرب للزيت في إحدى التوربينات. ويرى الأوروبيون الذين يدعمون أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، أن موسكو تستخدم هذه الذريعة لإخضاعهم لابتزاز في مجال الطاقة مع اقتراب الشتاء، فيما تخشى عدة دول من مواجهة نقص.

وأكد شولتز الأحد أنه حتى لو كانت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز من روسيا، فإنها "قادرة على مواجهة فصل الشتاء" معتبرا أن روسيا لم تعد "موردا موثوقا للطاقة".

وتتهم السلطات الروسية القادة الأوروبيين بأنهم مسؤولون عن الصعوبات في تسليم شحنات الغاز، مؤكدة أن العقوبات التي فرضت على موسكو حرمت خط أنابيب الغاز نورد ستريم من معدات تضمن عمله بشكل سليم.

بدوره، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الأحد إن الزعماء الأوروبيين يتعاملون مع أزمة الغاز "بصورة غير منطقية". وأضاف ساخرا: "يتسبب هؤلاء السياسيون في موت مواطنيهم بالسكتات الدماغية عندما يتلقون فواتير الكهرباء" التي ترتفع بشكل جنوني.

فرانس24/ أ ف ب

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