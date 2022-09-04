ريبورتاج: "بنوك طعام" في بريطانيا لمساعدة العائلات المتضررة بسبب ارتفاع كلفة المعيشة

01:45 بنوك غذائية في بريطانيا لمساعدة العائلات الأكثر تضررا جراء ارتفاع كلفة المعيشة © فرانس24

تهيمن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا على السباق للوصول إلى داونينغ ستريت، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، التي بلغت 10,1 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما. وفي مبادرة للتخفيف من آثار ذلك، تسعى منظمات مدنية إلى توفير المواد الغذائية الأساسية للعائلات الأكثر احتياجا، من خلال "بنوك طعام". ووسط ارتفاع معدلات الفقر، وتدهور مستويات المعيشة للطبقات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حذر القائمون على هذه البنوك من تدهور الصحة النفسية للبريطانيين، ومن العجز عن توفير احتياجات كل العائلات المتضررة. تقرير: زهرة بن ميلود وخديجة حديد ولوك شراغو.