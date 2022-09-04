محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تفقد الاتصال بآخر خط كهرباء رئيسي

الحرب في أوكرانيا

قال مسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت إن محطة زابوريجيا الأوكرانية النووية فقدت الاتصال بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي، موضحين أنها تعمل الآن بخط احتياطي فقط. يأتي ذلك وسط تبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن تعريض المحطة والمنطقة للخطر عبر قصف مناطق قريبة منها. في غضون ذلك، تستمر المواجهة المتعلقة بصادرات الغاز والنفط الروسية، إذ قررت موسكو إبقاء خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا مغلقا.

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ذكر بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا فقدت مجددا التيار الكهربائي الخارجي، مما يفاقم القلق المرتبط بالنتائج المحتملة التي يمكن أن تنجم عن إلحاق الضرر بها.

وأوضح بيان للوكالة نشر على موقعها الرسمي أن محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، فقدت الاتصال مجددا بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي متبق لها، لكن خطا احتياطيا يواصل إمداد الشبكة بالكهرباء، مضيفة أن مفاعلا واحدا فقط من المفاعلات الستة بالمحطة لا يزال يعمل.

وأصبحت المحطة، التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط، إحدى النقاط المحورية للصراع، إذ يلقي كل طرف باللوم على الآخر في قصف مناطق قريبة منها.

في غضون ذلك، استمرت المواجهة المتعلقة بصادرات الغاز والنفط الروسية هذا الأسبوع، إذ تعهدت موسكو بإبقاء خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا مغلقا، وأعلنت دول مجموعة السبع عن سقف مزمع لأسعار صادرات النفط الروسية.

وتأتي المواجهة بشأن صادرات الغاز والنفط الروسية ضمن تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، ويبرز الخلاف العميق الذي سببته الحرب بين موسكو والدول الغربية في وقت تستعد فيه أوروبا لفصل الشتاء البارد.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه السبت، عن استمرار إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1 فقال إن "روسيا تستعد لتوجيه ضربة قاضية لكل الأوروبيين هذا الشتاء".

وألقى زيلينسكي في وقت سابق باللوم على القصف الروسي في الانقطاع السابق للكهرباء بالمحطة النووية وقال إنه تم تفادي حدوث تسرب إشعاعي بصعوبة.

وعزت موسكو انقطاع إمدادات الغاز إلى العقوبات الغربية والمسائل الفنية، بينما اتهمت دول أوروبية روسيا باستخدام الإمدادات سلاحا في إطار الحرب.

فرانس24/ رويترز

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