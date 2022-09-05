بريطانيا: وزيرة الخارجية ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين لتصبح رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونسون

04:51 وزيرة الخارجية ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين. © أ ف ب

انتخبت وزيرة الخارجية ليز تراس الإثنين زعيمة لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، على أن يتم تعيينها رسميا رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونوسون الذي استقال من منصبه. وستواجه تراس ملفات ساخنة عند اضطلاعها برئاسة وزراء بلادها في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة ركودا اقتصاديا وارتفاعا في تكاليف المعيشة واضطرابات بالقطاعات الإنتاجية.