زيلينسكي يعلن استرداد بلاده ثلاث قرى في جنوب وشرق أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف يزوران ميناءً بحريًا قبل استئناف تصدير الحبوب. أوديسا في أوكرانيا في 29 يوليو/تموز 2022.

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بأن قوات بلاده حققت تقدما في الهجوم المضاد الذي شنته ضد القوات الروسية الأسبوع الماضي. وقال إنها نجحت في استعادة قريتين في الجنوب وقرية أخرى الشرق. ولئن لم يقدم زيلينسكي تفاصيل عن توقيت هذه الإنجازات العسكرية ولا عن المناطق المستردة بدقة، إلا أنه أعلن تلقي "تقارير جيدة" في اجتماع الأحد من قادته العسكريين ورئيس المخابرات.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأحد تحقيق تقدم في الهجوم المضاد الذي بدأ الأسبوع الماضي، مشيدا بقواته لاستعادتها قريتين في جنوب أوكرانيا، وثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضا.

ولم يذكر على وجه التحديد مكان وجود هذه المناطق ولم يأت أيضا على ذكر موعد الاستيلاء عليها، مكتفيا بالقول إنه تلقى "تقارير جيدة" في اجتماع الأحد من قادته العسكريين ورئيس المخابرات.

ونشر كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس في وقت سابق مناليوم صورة لجنود يرفعون العلم الأوكراني فوق قرية قال إنها تقع في المنطقة الجنوبية التي تشكل المحور الرئيسي للهجوم المضاد.

وكتبت تيموشينكو في منشور على فيس بوك فوق صورة لثلاثة جنود على أسطح منازل وأحدهم يثبت علما أوكرانيا فوق أحدها "فيسوكوبيلا. إقليم خيرسون. أوكرانيا. اليوم".

وفي خطابه الليلي المصور، شكر زيلينسكي قواته على تحرير قرية في منطقة دونيتسك في الشرق والاستيلاء على أراض مرتفعة في منطقة شرقية أيضا في اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك وتحرير قريتين في الجنوب.

ويقع إقليم خيرسون إلى الشمال من شبه جزيرة القرم التي غزتها موسكو في فبراير/ شباط 2014 وضمتها إليها في الشهر اللاحق. وكانت القوات الروسية قد استولت على الإقليم في مرحلة مبكرة من الصراع الحالي.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة لوغانسك قد أعلنوا استيلاءهم على مدينة ليسيتشانسك في أوائل يوليو/ تموز الماضي في إطار معركة للسيطرة على منطقة دونباس، وهي مركز لتعدين الفحم، في شرق أوكرانيا والتي تضم أيضا مدينة سيفرسك.

فرانس 24 / رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك