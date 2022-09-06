ليز تراس تتولى رسميا منصب رئاسة حكومة بريطانيا بعد استقالة جونسون

في ظل أزمة تضخم وركود تلوح في الأفق، تتسلم الثلاثاء، ليز تراس رسميا منصب رئاسة حكومة بريطانيا، خلفا لبوريس جونسون الذي قدم استقالته في أعقاب سلسلة من الفضائح. وستكون تراس رابع رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات. واستلمت المسؤولية‭‭ ‬‬مع حيازتها لتأييد سياسي هش هزمت به منافسها ريشي سوناك.

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تتولى ليز تراس الثلاثاء رسميا منصب رئاسة الوزراء وسيكون أمامها قائمة مضنية لأمور ينبغي إنجازها، في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وتخلف تراس في هذا المنصب بوريس جونسون الذي أنهى فترة دامت ثلاث سنوات من الاضطرابات. وحث جونسون، الذي أجبره حزب المحافظين على ترك منصبه في أعقاب سلسلة من الفضائح، البلاد على التكاتف ودعم خليفته.

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وبعد خطاب وداعي خارج مقر إقامته الرسمي في داوننيغ ستريت، غادر جونسون لندن متجها إلى إسكتلندا حيث سيقدم استقالته للملكة إليزابيث. وسيتم بعد ذلك تعيين تراس رئيسة للوزراء لتبدأ في تشكيل الحكومة.

وستقع الآن على عاتق تراس البالغة من العمر 47 عاما مسؤولية إدارة دفة الأمور في بريطانيا وسط ركود يلوح في الأفق وأزمة طاقة تهدد الموارد المالية لملايين الأسر والشركات.

وتسببت بالفعل خطتها لتعزيز الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية مع تخصيص عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للحد من تكاليف الطاقة في انزعاج الأسواق المالية بشدة، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.

وقال جونسون في خطابه: "ما أقوله لزملائي المحافظين، حان الوقت لإنهاء المشاحنات السياسية... حان الوقت لنا جميعا للوقوف وراء ليز تراس وفريقها وبرنامجها".

وستكون تراس رابع رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات. واستلمت المسؤولية‭‭ ‬‬مع حيازتها لتأييد سياسي أضعف من ذلك الذي تمتع به العديد من أسلافها، وذلك بعد أن هزمت منافسها ريشي سوناك في تصويت لأعضاء الحزب بهامش فوز أقل مما كان متوقعا، كما أنها لم تكن في البداية الخيار الأول للمشرعين في الحزب.

ووعدت تراس باتخاذ "إجراءات جريئة" للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، من بينها خفض الضرائب على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم معدل التضخم في بريطانيا الذي بلغ بالفعل 10.1 بالمئة وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى.

فرانس24/ رويترز

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