وكالة الطاقة الذرية تدعو لإنشاء "منطقة أمنية" حول محطة زابوريجيا الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا

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صورة من الأقمار الصناعية تظهر اندلاع حرائق خارج محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، الإثنين 29 أغسطس ، 2022.

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء، بإقامة "منطقة أمنية" حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية لتجنب حدوث كارثة. وشددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة وقف عمليات القصف -التي تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأنها- على المحطة ومحيطها لتجنب التسبب بأضرار جديدة في المحطة النووية الأكبر في أوروبا.

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دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إلى إقامة "منطقة أمنية" لتجنب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية، حيث "لا يمكن للوضع الحالي أن يستمر"، وفق تعبيرها.

وأكدت الهيئة الأممية في تقرير يقع في 52 صفحة، أن "اتخاذ إجراءات موقتة أمر ملح"، مطالبة بإقامة "منطقة أمنية نووية" في هذه المجمع الواقع في جنوب أوكرانيا.

وشددت الوكالة على أن "عمليات القصف في الموقع ومحيطه يجب أن تتوقف لتجنب التسبب بأضرار جديدة بالمنشآت"، مشيرة إلى "ظروف التوتر القصوى" التي يعمل في ظلها الطاقم الأوكراني في المحطة تحت إشراف القوات الروسية.

وحذرت الوكالة من أن استمرار القصف على المحطة النووية قد يؤدي إلى تلف المعدات المهمة وحصول تسرب إشعاعي غير محدود.

وأثار قصف هذه المحطة مرات عدة في الأسابيع الأخيرة مخاوف من وقوع حادث نووي خطر، في الوقت الذي تتبادل فيه كييف وموسكو الاتهامات بهذا الشأن.

"قصف جديد"

واتهمت روسيا القوات الأوكرانية، الثلاثاء، بقصف المحطة مرة أخرى، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية نيرانها المدفعية 15 مرة على بلدة إنرغودار وعلى المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية"، وهي الأكبر في أوروبا.

وأضافت الوزارة "أن 3 قذائف سقطت على موقع هذه المنشآت انفجرت إحداها بالقرب من خزانات المياه بالقرب من المفاعل الثاني، لكنّ النشاط الإشعاعي لا يزال "ضمن المعايير".

وصدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن بعثتها الأخيرة إلى محطة زابوريجيا، وسيرفع مديرها العام رافاييل غروسي تقريره إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء".

ويأتي نشر التقرير غداة فصل آخر مفاعل كان لا يزال يعمل في المحطة الواقعة في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن "هذا الخطّ الموصول بمحطة طاقة حرارية مجاورة تم فصله عمدا من أجل إخماد حريق"، مشيرة إلى "عدم تضرره ووجوب إعادة توصيله في أسرع وقت ممكن".

من جهتها، كتبت شركة "إنرغوأتوم" الأوكرانية الحكومية المشغلة للمحطة على تطبيق تلغرام أن الحريق "اندلع بسبب القصف".

ودعت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيرييشتشوك، الثلاثاء، إلى إنشاء ممر إنساني للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة المحيطة بالمحطة.

تحسين ظروف العمال

وأوصى تقرير الوكالة الدولية بتحسين الظروف التي يعمل فيها الموظفون الأوكرانيون الذين يديرون المحطة.

وقالت الوكالة إن "الموظفين الأوكرانيين الذين يديرون المحطة تحت الاحتلال العسكري الروسي يتعرضون لضغوط كبيرة ومستمرة ولا سيما بسبب العدد المحدود من الموظفين المتاحين".

وأضافت "هذا أمر لا يمكن تحمله ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الخطأ البشري مع تداعيات على السلامة النووية".

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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