أردوغان ينتقد سياسة الغرب تجاه روسيا ويصفها بـ"الاستفزازية"

الحرب في أوكرانيا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، انتقادات لسياسات الغرب تجاه روسيا وقال إنها "استفزازية وغير صائبة"، وجاءت تصريحات أردوغان بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى بلغراد، الأربعاء، الدول الغربية بـ"اتباع سياسة تقوم على استفزاز" روسيا.

وردا على سؤال حول أزمة الطاقة في أوروبا، قال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش "يمكنني أن أقول بشكل علني أنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب صحيح، إن الغرب يتّبع سياسية تقوم على استفزاز روسيا".

وأضاف "طالما تحاولون شن مثل هذه الحرب الاستفزازية، فلن تتمكنوا من الحصول على النتائج المنشودة".

وتابع "نحن كدولة تركيا، حافظنا على سياسة التوازن بين روسيا وأوكرانيا.... وسنواصل اتباع سياسة التوازن هذه".

وسبق أن أرجع الرئيس التركي الثلاثاء أزمة الطاقة في أوروبا إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

وأكد من أنقرة أن "أوروبا تحصد ما زرعته. موقف أوروبا حيال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وعقوباتها ، دفعته سواء برغبته أم لا للقول: إذا قمتم بذلك، فسأقوم (من جهتي) بذاك".

تثبيت سعر الغاز

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء على الدول الأعضاء في الكتلة الموافقة على تحديد سقف على أسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية لموسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين لصحافيين إن "الهدف هنا واضح جدا. علينا قطع مداخيل روسيا التي يستخدمها بوتين لتمويل حربه الوحشية على أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد في وقت سابق بوقف جميع الإمدادات إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطوة، ما يزيد من احتمال حدوث نقص في الإمدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء.

وفي العادة تزود روسيا أوروبا بنحو 40 % من احتياجاتها من الغاز، معظمها عبر خطوط أنابيب. وبلغت الإمدادات في العام الماضي نحو 155 مليار متر مكعب.

وتسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد إمدادات بديلة، ويشمل ذلك بعض الغاز الروسي الذي أوقفت موسكو ضخه بعد رفض طلب روسيا دفع الثمن بالروبل.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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