الحزب الحاكم في روسيا يقترح 4 نوفمبر لإجراء استفتاء حول ضم الأراضي الأوكرانية المحتلة

الحرب في أوكرانيا

دعا حزب "روسيا الموحدة" الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، إلى تنظيم استفتاء يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لضم الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية. وسبق لموسكو أن نظمت في آذار/مارس 2014 استفتاء في شبه جزيرة القرم الأوكرانية أفضى إلى ضمها إلى الأراضي الروسية.

إعلان اقرأ المزيد

اقترح الحزب الحاكم في روسيا إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية لضمها إلى روسيا، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الأمين العام لحزب "روسيا الموحدة" أندريي تورتشاك، الثلاثاء، إن "دونيتسك ولوغانسك والكثير من المدن الروسية الأخرى ستتمكن من العودة إلى بر الأمان. والعالم الروسي الذي تقسمه راهنا حدود رسمية سيستعيد وحدة أراضيه".

وتحتفل روسيا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بيوم الوحدة الوطنية.

وأجرت روسيا عام 2014 استفتاء لضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وأدت النتائج إلى موافقة 96.77 % من السكان، لكن الغرب لم يعترف بهذا الاستفتاء ووصفته كييف بالـ"مهزلة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن الأسبوع الماضي أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ عام 2014.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك