بريطانيا: صحة الملكة إليزابيث "مقلقة" حسب أطبائها والأميران تشارلز ووليام يتوجهان إلى مقر إقامتها

الملكة إليزابيث الثانية تستقبل رئيسة الوزراء ليز تراس خلال جلسة استماع ترشيحها في مقر إقامتها في قصر بالمورال. بريطانيا في 6 سبتمبر/أيلول 2022.

قال أطباء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إنهم "قلقون" بشأن صحتها وأوصوا بأن "تبقى تحت المراقبة الطبية"، حسبما أعلن الخميس قصر باكينغهام، مشيرا إلى أن ولي العهد الأمير تشارلز وابنه وليام قد توجها إلى مقر إقامتها بقلعة بالمورال في إسكتلندا. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعاني الملكة البالغة 96 عاما من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

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أعلن قصر باكينغهام الخميس أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية "قلقون" بشأن صحتها وأوصوا بأن "تبقى تحت المراقبة الطبية".

وتوجه الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث بقلعة بالمورال في إسكتلندا، بعد أنباء عن قلق الأطباء بشأن صحتها.

A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

في السياق، صرح متحدث باسم كلارنس هاوس: "سافر صاحبا السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى بالمورال". وأكد مصدر في قصر كينزنغتون توجه وليام إلى بالمورال.

وأضاف القصر في البيان بأن "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال". وتابع بيان باكينغهام: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحة جلالتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة الطبية".

وتعاني الملكة البالغة 96 عاما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف. وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم.

وكانت وكالة (بي إيه) البريطانية للأنباء قد أفادت نقلا عن قصر باكينغهام بأن الملكة إليزابيث أرجأت اجتماع مستشاري المجلس الخاص الذي كان من المقرر عقده الأربعاء بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.

والتقطت العدسات صورا لها في اليوم السابق وهي تستقبل ليز تراس رئيسة الوزراء الجديدة، في مقرها الإسكتلندي بقلعة بالمورال.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

وأعربت تراس عن قلق الدولة بأسرها إزاء هذه الأنباء. وأضافت في تويتر: "قلبي، وقلوب كل الناس في أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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