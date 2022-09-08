بعد رحيل والدته.. الأمير تشارلز يُتوج أخيرا ملكا باسم تشارلز الثالث

بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية الخميس عن 96 عاما، أصبح الأمير تشارلز، البالغ من العمر 73 عاما، الملك تشارلز الثالث. وستصبح زوجته الثانية كاميلا زوجة الملك، وهي أمنية عبرت عنها إليزابيث الثانية في شباط/فبراير الماضي.

إعلان اقرأ المزيد

صار الأمير تشارلز، البالغ من العمر 73 عاما، الملك تشارلز الثالث الخميس بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية. وهو تولى العرش بعد 70 عاما من تعيينه وريثا للعرش، وهي مدة قياسية في تاريخ الملكية البريطانية.

وأكد مكتبه في المساء أن اسمه سيكون تشارلز الثالث، بعد وقت قليل من توجيه رئيسة الوزراء ليز تراس التحية للعاهل الجديد الذي خاطبته قائلة "اليوم، ينتقل التاج، كما حصل منذ اكثر من الف عام، إلى ملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث".

ستصبح زوجته الثانية كاميلا زوجة الملك، وهي أمنية عبرت عنها الملكة في شباط/فبراير الماضي. بعد زواجها من الأمير تشارلز في عام 2005، اختارت كاميلا عدم الحصول على لقب أميرة ويلز المرتبط بالأميرة ديانا التي خانها تشارلز معها لسنوات.

تشارلز المولود في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، صار بصفته الابن الأكبر وريث العرش في عمر 3 سنوات و 3 أشهر، في شباط/فبراير 1952، عندما أصبحت الأميرة إليزابيث ملكة في سن 25 عامًا، بعد وفاة والدها جورج السادس.

منذ توليه مهامه الرسمية الأولى في السبعينات، كان دور أمير ويلز هو "دعم جلالة الملكة، بصفتها محور الفخر الوطني". وقد حل محل والدته بشكل متزايد مع تدهور حالتها الصحية. وفي أيار/مايو، ألقى لأول مرة بدلًا منها خطاب العرش في البرلمان، وهي واحدة من أهم وظائفه الدستورية.

عرفه البريطانيون على نحو خاص من خلال مجريات انهيار زواجه من الأميرة ديانا، مما الحق به كبير الضرر في التسعينات، وكذلك زواجه من كاميلا.

لكن تشارلز الشغوف، شغل سنوات انتظاره على أفضل وجه، فكان من أوائل المدافعين عن البيئة، ومحبًا للطب البديل، ومتحمسا للتخطيط الحضري المستدام وبستانيا ملهمًا يتحدث إلى أشجاره. وهو ينشر منذ عام 2007، "بصمته البيئية" (إجمالي 3133 طنًا من ثاني أكسيد الكربون في عام 2020 مقارنة بـ 5070 في عام 2019).

ويترأس أكثر من 420 جمعية خيرية أو راع لها.

منذ وفاة والده الأمير فيليب في ربيع عام 2021، وبينما قل حضور الملكة في المناسبات العامة، عزز تشارلز الدائرة الملكية حوله مع كاميلا وابنه الأكبر وليام وشقيقه الأصغر إدوارد.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك