رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تعلن عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين

© أ ف ب

رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس تناقش تكاليف الطاقة في مجلس العموم بلندن في 8 سبتمبر/أيلول 2022.

جمدت بريطانيا أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويا للأسرة العادية للتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما أعلنت رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس الخميس خلال جلسة أمام البرلمان، في ظل ضغط متزايد على الحكومة للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة، بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس الخميس عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويا للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي توفير حوالي 1000 جنيه سنويا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

I’m ending the short-term thinking on energy once and for all.



I’m acting now so people and businesses are supported with a new Energy Price Guarantee.



I will tackle the root cause of the issue by boosting domestic energy supply to ensure we’re not in this position ever again. pic.twitter.com/khsfmH9B7Z — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

وصرحت تراس للنواب: "هذا وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة. نحن نواجه أزمة طاقة.. وهذه التدخلات سيكون لها ثمن".

ولم تحدد تراس كلفة إجراءات الدعم التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية يتم تأمينها بفضل القروض. كما تشمل الإجراءات التجميد المؤقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون.

05:24

في السياق، ذكرت وسائل الإعلام عديدة بأن الإجراءات ستصل كلفتها إلى 150 مليار جنيه، وهذا يتجاوز ضعف مبلغ 70 مليار جنيه استرليني أنفقت لدفع أجور العاطلين عن العمل طيلة فترة الجائحة.

وكان الضغط يتزايد على الحكومة البريطانية للتحرك حيال ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة تكاليف المعيشة بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

I will deal hands-on with the energy crisis.



Today I will take action to make sure people are not facing unaffordable energy bills and to secure our future energy supply. pic.twitter.com/qHMKad92Sb — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

وكانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تُحمَّل بالكامل حتى الآن للشركات والأسر، على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة ولكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية.

تضاف الإجراءات الجديدة إلى خفض بقيمة 400 جنيه إسترليني في فواتير الأفراد التي سبق وأعلنت عنها الحكومة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك