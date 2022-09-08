مساعدة أمريكية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا لشراء أسلحة وذخائر وأنظمة مدفعية

وزير الدفاع الأمريكي لويد ج.أوستن ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يصلان لحضور اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للجيش الأمريكي، قرب رامشتاين ميسينباخ، ألمانيا في 8 سبتمبر/أيلول 2022.

وافقت الولايات المتحدة الخميس على منح كييف مساعدة مباشرة بقيمة 675 مليون دولار تتضمن شحنات أسلحة وذخائر وأنظمة مدفعية من طراز "هيمارس"، لتعزيز أمن أوكرانيا والشركاء الأمنيين الإقليميين المعرضين لخطر العدوان الروسي في المستقبل، حسب دبلوماسي أمريكي. كما أقرت واشنطن مساعدة مالية جديدة قيمتها مليارا دولار تمنح في شكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

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وافقت الولايات المتحدة الخميس على منح أوكرانيا مساعدة جديدة ضمن برنامج تمويل الجيوش الأجنبية قيمتها 675 مليون دولار، حسبما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

كما أقرت واشنطن مساعدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات تنمح إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية كما أعلنت وزارة الخارجية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بالمساعدة البالغة قيمتها ملياري دولار "لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من جيرانها بما يشمل الكثير من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وكذلك شركاء أمنيين إقليميين آخرين قد يكونون في خطر التعرض لعدوان روسي في المستقبل".

وسبق أن أقرت الولايات المتحدة قروضا وهبات لأوكرانيا وجيرانها بقيمة أربعة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران.

وفي المجمل، وعدت واشنطن بتقديم مساعدة إضافية بنحو 2,8 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا. وضمن هذا المبلغ، هناك مساعدة مباشرة لكييف بقيمة 675 مليون دولار ستُرسل بشكل شحنات أسلحة وذخائر وأنظمة مدفعية من طراز "هيمارس" سبق أن سمحت لكييف بضرب خطوط الإمدادات الروسية الواقعة على مسافة بعيدة خلف خط الجبهة.

وبالنسبة للمبلغ المتبقي وقدره 2,2 مليار دولار، فسيقدم بشكل قروض وهبات الى أوكرانيا و18 دولة مجاورة لها تشعر بأنها مهددة من جانب روسيا، وذلك لشراء معدات عسكرية أمريكية. ومن بين تلك الدول مولدافيا وجورجيا اللتان تضمان مناطق انفصالية مدعومة من روسيا، إضافة إلى دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، والبوسنة حيث تصاعد التوتر مع قادة من صرب البوسنة مدعومين من روسيا.

وفي كييف، بدأ بلينكن زيارته من مستشفى لمعالجة الأطفال ضحايا الحرب يرافقه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا. وقال للأطفال "جلبت لكم أصدقاء"، مقدما لهم دمى محشوة. وعقد بعد ذلك اجتماعًا مع كوليبا قبل لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي.

وقالت مسؤولة بارزة ترافق بلينكن إن "الوزير أراد إجراء هذه الرحلة الآن نظرا لأهمية المرحلة بالنسبة لأوكرانيا". وأضافت: "كل المساعدات العسكرية تهدف إلى المساهمة في ضمان نجاح أوكرانيا في الهجوم المضاد"، معتبرة أن ذلك سيكون "مهما جدا من حيث كيفية تطور الحرب".

فرانس24/ أ ف ب

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