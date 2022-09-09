تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة.. وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما

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الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام بلندن، في 5 يونيو/حزيران 2022.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية الخميس عن عمر يناهز 96 عاما في قصر بالمورال باسكتلندا، بعد أن تبوأت العرش لمدة قياسية بلغت سبعين عاما. وخلفها تلقائيا ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاما، عملا ببروتوكول عمره قرون.

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عودة على التغطية المباشرة المخصصة لرحيل الملكة إليزابيث الثانية

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، الخميس عن عمر يناهز 96 عاما في قصرها الاسكتلندي في بالمورال، بعد أن تبوأت العرش لمدة قياسية بلغت سبعين عاما.

آخر الصور التي التقطت لها كانت لدى تعيينها ليز تراس رئيسة وزراء، هي الخامسة عشرة في عدد رؤساء وزراء بريطانيا الذين عينتهم. وبدت في الصور نحيفة وضعيفة تتكىء على عصا.

وخلفها تلقائيا ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاما، عملا ببروتوكول عمره قرون. وأعلن قصر باكنغهام أن الملكة توفيت "بسلام بعد ظهر اليوم".

وفور صدور الإعلان، انفجر المحتشدون أمام القصر بالبكاء وسط صمت مطبق خيم على المكان.

رمز للاستقرار عبر الأزمات والمحطات المختلفة في تاريخ المملكة المتحدة

مثلت الملكة اليزابيث منذ توليها العرش خلفا لوالدها الملك جورج السادس في 1952، وكانت حينها في سن الخامسة والعشرين، رمزا للاستقرار عبر الأزمات والمحطات المختلفة في تاريخ المملكة المتحدة. وعاصرت رجالا كبارا في السياسة في العالم مثل نهرو وشارل ديغول ونيلسون مانديلا.

خلال حكمها، شهدت على بناء جدار برلين، ثم سقوطه، والتقت 12 رئيسا أمريكيا.

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خلال سنوات حكمها السبعين، قامت بعملها بحس بالواجب لا يتزعزع، ونجحت رغم كل الأزمات والمحطات الصعبة في الاحتفاظ بدعم كثيف من رعاياها الذين أتوا بعشرات الآلاف في حزيران/يونيو لرؤيتها على شرفتها وتحيتها لمناسبة يوبيلها السبعين.

مراسم دفن الملكة خلال عشرة أيام

وتدهورت صحة الملكة منذ عام تقريبا، واضطرها لتفويض قدر متزايد من واجباتها إلى وريثيها المباشرين: ابنها الأمير تشارلز ونجله الاكبر الأمير وليام.

ويتوقع أن يستمر الحداد الوطني العام في المملكة لمدة 12 يوما، على أن تتم مراسم دفن الملكة خلال عشرة أيام.

وكانت إليزابيث الثانية لدى وفاتها ملكة على 12 مملكة، من نيوزيلندا الى البهاماس، وهي بلدان زارتها كلها خلال فترة حكمها الطويل.

وكان الترقب والتعاطف سادا بريطانيا الخميس بعدما أعرب أطباء الملكة عن "قلقهم" بشأن وضعها الصحي ومسارعة أفراد عائلتها إلى الالتفاف حولها في قصر بالمورال في اسكتلندا.

ووصل تشارلز مع زوجته كاميلا إلى بالمورال حيث تمضي الملكة سنوياً نهاية الصيف، وكذلك فعلت ابنتها آن. كما وصل الأمير وليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني، الى القصر، بالإضافة الى عدد آخر من أفراد العائلة.

حافظت على هيبة العرش حتى في أحلك الأوقات

ووصل في وقت لاحق الأمير هاري، شقيق الأمير وليام والذي يعيش مع زوجته ميغان ماركل في كاليفورنيا بالولايات المتّحدة.

حافظت الملكة إليزابيث على هيبة العرش حتى في أحلك الأوقات، وبينها لحظة وفاة "أميرة الشعب" ديانا، زوجة تشارلز السابقة في حادث سير أثناء مطاردة الصحافيين لها، في باريس. واتهمت الملكة آنذاك بأنها لم تتعاطف كثيرا مع الحزن العميق الذي هزّ البريطانيين.

وشهدت الملكية البريطانية سلسلة فضائح في الأشهر الماضية مع اتهامات بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة ضد نجل الملكة الأمير اندرو انتهت بتسديد ملايين الدولارات، واتهامات بالعنصرية طالت العائلة المالكة من جانب هاري وميغان.

وتبدو مرحلة ما بعد الملكة اليزابيث الثانية معقدة، لا سيما أن شعبية الأمير تشارلز ضعيفة، إذ يفضل البريطانيون أن يتولى الأمير وليام العرش.

فرانس24/ أ ف ب

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