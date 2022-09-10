إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا السبت بعد يومين على وفاة إليزابيث الثانية

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تستعد المملكة المتحدة السبت لإعلان ملكها الجديد، تشارلز الثالث، رسميا لتولي العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما. وقد كرم العالم ذكرى الملكة إلراحلة مع قرع أجراس الكنائس وطلقات مدفعية من أستراليا إلى المملكة المتحدة حيث بدأت مرحلة حداد وطني من عشرة أيام.

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يتولى تشارلز الثالث السبت رسميا العرش خلفا لوالدته، الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما، في مرحلة صعبة إذ تواجه المملكة المتحدة أسوأ ازمة اقتصادية في السنوات الأربعين الأخيرة.

وأصبح تشارلز (73 عاما) أكبر ملوك بريطانيا سنا عند توليه الحكم. وسيكون أمامه تحدي الحفاظ على تمسك البريطانيين بالنظام الملكي إذ يعتبر البعض أنه بالٍ، إلا أن إليزابيث الثانية تمكنت من المحافظة على رونقه.

وبات تشارلز أكثر حضورا في الأشهر الأخيرة ومثل والدته التي عانت مشاكل صحية، إلا أنه يواجه تحديا آخر بعدما أصبح ملكا ورئيس 15 دولة من نيوزيلندا إلى بهاماس.

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واختلط الملك الجديد الجمعة بالجموع أمام قصر باكينغهام بعدما ترجل من السيارة التي كانت تقله، وصافح الحشود فيما تعالت صيحات "فليحفظ الله الملك".

وليام يصبح أمير ويلز

وفي أول كلمة له بصفته ملكا، وعد تشارلز الثالث بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستعيدا الالتزام الذي قطعته والدته على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين. وقال في كلمة متلفزة من قصر باكينغهام: "أجدد أمامكم هذا الالتزام بالخدمة طوال حياتي".

وأعلن أن نجله الأكبر وليام سيصبح أمير ويلز، مضيفا "أود ايضا أن اعرب عن محبتي لهاري و(زوجته) ميغن في وقت يواصلان بناء حياتهما في الخارج"، علما بأن العلاقات مع نجله الأصغر تدهورت في شكل ملحوظ.

وعن زوجته كاميلا قال تشارلز "أعلم أنها ستفي بمتطلبات دورها الجديد بتفان راسخ أعوّل عليه كثيرا".

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وقد كرم العالم ذكرى، الجمعة، الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما بعد أن رافقت البريطانيين مدة 70 عاما، مع قرع أجراس الكنائس وطلقات مدفعية من أستراليا إلى المملكة المتحدة حيث بدأت مرحلة حداد وطني من عشرة أيام.

إطلاق 96 طلقة مدفع من أماكن عدة في العاصمة البريطانية

وأقيمت مراسم دينية مساء الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن بحضور رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

وعند ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) قرعت أجراس الكنائس في كل أرجاء البلاد ولا سيما في كاتدرائية القديس بولس وكاتدرائية ويستمنستر وقصر ويندسور حيث كانت تقيم الملكة معظم الوقت. وقرع جرس مقر بلدية سيدني في أستراليا التي كانت إليزابيث الثانية تملك عليها أيضا، 96 مرة عن كل سنة من عمر الملكة الراحلة.

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وأطلقت بعد ذلك 96 طلقة مدفع من أماكن عدة في العاصمة البريطانية مثل برج لندن ومتنزه هايد بارك فضلا عن قصور كارديف وادنبره ويورك وبورتسموث وجبل طارق.

بنك إنكلترا المركزي يعلن إرجاء اجتماعه للسياسة النقدية مدة أسبوع

ووقفت الحكومة، "المتحدة في دعمها جلالة الملك" الجديد، دقيقة صمت على روح الملكة لتي اعتلت العرش مدة تزيد عن 70 عاما على ما أكدت رئاسة الحكومة البريطانية بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

وحلت صورها مكان الاعلانات في محطات الحافلات في لندن فيما فتحت سجلات تعاز في بعض الكنائس وعبر الانترنت على موقع العائلة الملكية الرسمي.

ومع بدء الحداد الوطني، ألغيت فعاليات رياضية وثقافية بينما قررت متاجر كبرى إبقاء أبوابها مغلقة وعلق عمال السكك الحديد والبريد إضراباتهم المخطط لها في مواجهة أزمة غلاء المعيشة. فيما أعلن بنك إنكلترا المركزي إرجاء اجتماعه للسياسة النقدية المرتقب جدا مدة أسبوع.

فرانس24/ أ ف ب

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