ارتفاع بنسبة 40 بالمئة في عمليات البحث عن رحلات الطيران من جميع أنحاء العالم إلى مطارات لندن

فيديو

© أ ف ب

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال حفل للزهور بحي تشلسي في لندن عام 2019.

أفادت شركة "هوبر" للسفريات والسياحة أن عمليات البحث عن رحلات الطيران من جميع أنحاء العالم إلى مطارات لندن سجلت الجمعة ارتفاعا بنسبة 40 بالمئة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وأضافت إن هذه النسبة بلغت 49 بالمئة في الولايات المتحدة.

إعلان اقرأ المزيد

سجلت عمليات البحث عن رحلات الطيران من جميع أنحاء العالم إلى مطارات لندن ارتفاعا بنسبة 40 بالمئة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لشركة "هوبر" للسفريات والسياحة.

فقد ذكرت الشركة الجمعة أنها لاحظت زيادة في عمليات البحث عن رحلات جوية متجهة إلى لندن بنسبة 40 بالمئة مقارنة باليوم السابق، وقفزت بنسبة 41 بالمئة مقارنة بثلاث ساعات قبل إعلان وفاة الملكة.

وأضافت أن عمليات البحث عن رحلات الطيران المتجهة إلى لندن من الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا بنسبة 49 بالمئة مقارنة باليوم السابق في ساعة الإعلان عن وفاة الملكة.

يأتي ذلك في وقت يتراجع فيه الجنيه الإسترليني أمام الدولار مما يجعل بريطانيا وجهة سياحية جذابة للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك