الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث يتعهد خلال مراسم تنصيبه ببذل كل جهده ليكون على "المثال الملهم" لوالدته الملكة إليزابيث الثانية

إعلان تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا، 10 أيلول/ سبتمبر 2022. © أسوشيتد برس

نص: فرانس24 تابِع 2 دقائق

قال الملك تشارلز الثالث إنه "يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المناطة بالملك، وذلك بعد تنصيبه رسميا ملكا جديدا لبريطانيا السبت. ومع وفاة الملكة إليزابيث، عن 96 عاما الخميس بعد جلوسها على العرش لسبعين عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.