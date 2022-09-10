الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث يتعهد خلال مراسم تنصيبه ببذل كل جهده ليكون على "المثال الملهم" لوالدته الملكة إليزابيث الثانية
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قال الملك تشارلز الثالث إنه "يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المناطة بالملك، وذلك بعد تنصيبه رسميا ملكا جديدا لبريطانيا السبت. ومع وفاة الملكة إليزابيث، عن 96 عاما الخميس بعد جلوسها على العرش لسبعين عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.
أكد تشارلز الثالث السبت خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية، أنه "يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المناطة بالملك. وقال تشارلز البالغ 73 عاما أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا، إنه سيبذل كل جهده ليسير على نفس "المثال الملهم" لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما.
- أعلن مجلس الجلوس على العرش رسميا السبت تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما.
#بريطانيا تنصيب #تشارلز_الثالث ملكا جديدا خلفا لوالدته الراحلة #الملكة_إليزابيث_الثانية وإطلاق المدافع الرسمية لإعلان هذا التغيير الهرمي pic.twitter.com/UfMfqRmduH— Imed Bensaied (@ImedBensaied) September 10, 2022
- تجمعت الحشود السبت أثناء تلاوة ديفيد وايت كبير الرسل في بريطانيا البيان الرسمي لتنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا من شرفة بقصر سانت جيمس في لندن.
#الملكة_إليزابيث #لندن تنصيب الملك تشارلز رسميا اليوم جمع الآلاف من البريطانيين قرب قصر باكنغهام pic.twitter.com/ELnRb8Dp1s— Imed Bensaied (@ImedBensaied) September 10, 2022
- قالت السفارة الروسية في لندن على تويتر إن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ جلالة الملك تشارلز الثالث بتولي عرش المملكة المتحدة لتشارلز الثالث ويتمنى له "النجاح".
- صباح السبت، اجتمع "مجلس الجلوس على العرش" وهو مجموعة من الوجهاء من العائلة الملكية وشخصيات سياسية ودينية بينهم زوجة الملك كاميلا ونجله وليام ورئيسة الوزراء ليز تراس ورئيس أساقفة كانتنبري، في قصر سانت جيمس لاعلان تشارلز ملكا بصفة رسمية.
- وجه تشارلز الثالث الشكر "لأمه الحبيبة" ووعد بخدمة البريطانيين طيلة حياته، معيدا استخدام نفس العبارات التي استخدمتها الملكة إليزابيث الثانية خلال خطابها الأول عندما أصبحت ملكة سنة 1952.
- وافق ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث السبت على منح البنوك عطلة يوم الجنازة الرسمية لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث.
فرانس24
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