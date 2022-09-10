موسكو تعيد تجميع قواتها قرب دونيتسك بعد تحقيق الجيش الأوكراني تقدما في الهجوم المضاد

الحرب في أوكرانيا

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن جيش بلادها في أوكرانيا "أعاد تجميع قواته" قرب دونيتسك جنوب البلاد، بعد أن حقق الجيش الأوكراني اختراقا واسعاً في هجومه المضاد. وقالت وزارة الدفاع إن قواتاً روسية قد سحبت من منطقتي بالاكليا وإيزيوم شرق أوكرانيا، "من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس".

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان السبت إن جيشها "سحب" قواته المنتشرة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم بشرق أوكرانيا "لإعادة تجميعها" قرب دونيتسك جنوبا، وذلك بعدما أعلنت كييف أن جيشها حقق تقدّما واسعا في هجومه المضاد.

وذكرت الوزارة أنه "من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، اتُّخذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك".

وأضاف البيان "لهذه الغاية، تم خلال الأيام الثلاثة الماضية تنفيذ عملية تهدف إلى الانسحاب المنظم وإعادة انتشار القوات في إيزيوم وبالاكليا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت كييف السبت تحقيق اختراقات كبيرة في هجومها المضاد في الشرق وأيضا في جنوب أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أقر زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في "جمهورية دونيتسك الشعبية" دنيس بوشيلين بأن الوضع "صعب" في منطقة دونيتسك في حوض دونباس، الذي شهد معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية.

في ليمان التي سقطت بأيدي قوات موسكو نهاية أيار/مايو، قال بوشيلين في فيديو على تلغرام "يبقى الوضع صعبا كما هو الحال في العديد من البلدات شمال الجمهورية" الشعبية لدونيتسك من دون مزيد من التفاصيل. وأكد "نحن ملزمون ببساطة الحفاظ على دونباس وسنفعل ذلك. سوف نحقق النصر بالطبع".

فرانس24/ أ ف ب

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