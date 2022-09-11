أوكرانيا تعلن وقف عمل المفاعل السادس والأخير في محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية

الحرب في أوكرانيا

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أوقفت كييف الأحد عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في محطة زابوريجيا النووية، وفقا لما أعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة لها. وهذه المحطة، التي تحتلها القوات الروسية، هي الأكبر في أوروبا.

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أعلنت شركة "إنرغوأتوم" الأوكرانية المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، الأحد، وقف عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في المحطة التي تحتلها القوات الروسية، وهي الأكبر في أوروبا.

واتُخذ قرار وقف المفاعل عندما استعاد الموقع الإمداد الخارجي بالتيار الكهربائي "الليلة الماضية" عبر أحد خطوط النقل.

وقالت الشركة: "اليوم في 11 أيلول/سبتمبر 2022 خلال الليل في الساعة 3:41 (1:41 ت غ)، فصلت الوحدة رقم 6 عن الشبكة الكهربائية" مضيفة "تجري تحضيرات لتبريدها".

وتابعت إن وقف عمل الوحدة على البارد يشكل "الوضع الأكثر أمانا" للمفاعل الذي كان لا يزال منذ ثلاثة أيام الوحيد الذي ينتج الكهرباء الضرورية لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع.

وكررت الشركة دعوتها لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، وهي الطريقة الوحيدة، بحسب قولها، لضمان سلامة المنشأة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدثت الجمعة عن انقطاع كامل للمياه والكهرباء في مدينة إنرغودار الأوكرانية (جنوب)، حيث تقع محطة زابوريجيا.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في بيان إن "الوضع غير مقبول على الإطلاق. ولا يمكن أن يستمر"، ووجه نداء عاجلا من أجل "وقف فوري للقصف" الذي يستهدف "المنطقة بكاملها".

فرانس24/ أ ف ب

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