بحضور زوجتيهما.. "هدنة" مفاجئة بين الأميرين وليام وهاري خلال مراسم تكريم الملكة إليزابيث الثانية

وريث العرش الأمير ويليام وزوجته كيت مع شقيقه هاري وزوجته ميغان ماركل يحيون الحشود أمام قصر ويندسور في لندن، 10 أيلول/سبتمبر 2022.

أحيا ظهور ولي العهد البريطاني الأمير وليام المفاجئ مع شقيقه الأمير هاري وزوجتيهما أمام قصر ويندسور لتحية الجماهير التي جاءت لإلقاء الزهور تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، الآمال في "مصالحة" بينها بعد فتور طويل في العلاقة بين نجلي "أميرة القلوب" الراحلة ديانا. واحتلت صورهم الصفحات الأولى للجرائد البريطانية الصادرة الأحد. وكانت العلاقات باردة بين الشقيقين بعد تخلي هاري و زوجته ميغان عن ألقابهما الملكية وانتقالهما للعيش في كاليفورنيا.

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أثار الأمير وليام وريث العرش البريطاني مفاجأة عندما ذهب السبت برفقة زوجته كايت وشقيقه هاري وزوجة شقيقه ميغان إلى أمام قصر ويندسور حيث تكدست الورود تكريما للملكة الراحلة إليزابيث.

وتصدرت صورتهم الصفحات الأولى لصحف ومواقع وسائل إعلام بريطانية عديدة مساء السبت وصباح الأحد.

The front page of tomorrow's Sunday Telegraph:



'Reunited in sorrow'#TomorrowsPapersToday



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وكانت العلاقات باردة بين الشقيقين إذ إن هاري وميغان انتقلا للعيش في كاليفورنيا. ولم يظهر الشقيقان وزوجتاهما معا في العلن منذ أكثر من عامين وقد استُقبلوا بتصفيق حار السبت.

وغادر الأربعة على متن السيارة نفسها، لكن الوجوه كانت شاحبة والتفاعل كان ضئيلا جدا.

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وأفادت صحيفة "ذي تايمز" أن الأمر تطلب "مفاوضات موسعة" في الكواليس بين الجانبين ما تسبب بتأخير ظهورهم 45 دقيقة.

وكان هاري وميغان في زيارة قصيرة إلى بريطانيا عندما توفيت الملكة الأطول بقاء على العرش يوم الخميس.

ومثل كبار أفراد العائلة المالكة، سارع هاري ليكون بجانب الملكة عندما تدهورت صحتها في قلعة بالمورال في إسكتلندا. وقال المتحدث باسم وليام، الذي أصبح ولي العهد، إنه دعا هاري وميغان لمرافقته مع كيت في الجولة سيرا على الأقدام أمام قلعة وندسور.

وصف مصدر ملكي هذه الجولة بأنها استعراض مهم للوحدة في وقت بالغ الصعوبة تمر به العائلة. وخرجوا من نفس السيارة، وكلهم يرتدون ملابس سوداء.

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وأصدر الأمير وليام الذي بات الآن وريث العرش وأمير ويلز، بيانا مؤثرا السبت تكريما للملكة. وجاء في البيان "كانت إلى جانبي في اللحظات الأكثر سعادة. وكانت إلى جانبي في أتعس أيام حياتي. كنت أعلم أن هذا النهار سيأتي، لكن سيستغرقني الأمر بعض الوقت لكي أعتاد على الحياة من دون جدتي"، مشيدا بـ"حكمتها" و"لطفها". وتابع الأمير "سأكرم ذكراها بدعم والدي بكل السبل الممكنة".

وطغت هذه الصورة على صورة تشارلز الثالث وريث الملكة، الذي أُعلن السبت ملكا لبريطانيا في وقائع بثت للمرة الأولى على التلفزيون، بعدما أصبح تلقائيا ملكا تلقائيا الخميس عقب إعلان وفاة الملكة.

وقال الملك الجديد إن والدته "قدمت مثالا للحب اللامتناهي والتفاني في الخدمة" واعدا بالاقتداء بها. وأضاف إنه "يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المنوطة بالملك. وشدد على أنه سيبذل كل جهده ليكون على "المثال الملهم" لوالدته.

وأعلن قصر باكينغهام السبت أن مراسم الجنازة الوطنية ستُقام في 19 أيلول/سبتمبر في دير ويستمنستر في لندن، المكان الذي تُقام فيه الأعراس والجنازات الملكية ومراسم تتويج الملوك منذ قرابة ألف عام.

وكرست الملكة التي تدهورت صحتها في الأشهر الأخيرة، حياتها في خدمة التاج البريطاني. وكانت لا تزال تعمل الثلاثاء حين استقبلت رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون ورئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس التي كلفتها بتشكيل حكومة جديدة.

إلا أن الملكة عقدت لقاءاتها في بالمورال إذ إن وضعها الصحي لم يسمح لها بالسفر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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