جنازة إليزابيث الثانية ستقام في 19 سبتمبر والتحضيرات على قدم وساق في إسكتلندا لوداع الملكة الراحلة

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جانب من مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث أمام قصر سانت جيمس في لندن، في 10 سبتمبر/أيلول 2022.

أعلن قصر باكينغهام السبت أن جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 أيلول/سبتمبر الساعة 11:00 (10:00 ت غ)، في كنيسة وستمنستر بلندن. وسينقل نعش الملكة الأحد من بالمورال إلى إدنبره وسيعبر الموكب خصوصا أبردين وداندي، على أن يصل إلى عاصمة إسكتلندا الساعة 15:00 ت غ.

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أعلن قصر باكينغهام السبت أن جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن 96 عاما ستقام في كنيسة وستمنستر في 19 أيلول/سبتمبر الساعة 11:00 (10:00 ت غ).

وسيشارك قادة دول كثر في الجنازة وقد أعلن الملك إقفال المؤسسات للمناسبة.

في بالمورال حيث توفيت الملكة تقدم الأمراء آندرو وإدوارد وآن بالشكر من عامة الناس. وقال الأمير آندرو خلال تفقّده مع شقيقه الأمير إدوارد وشقيقته الأميرة آن باقات الزهر الموضوعة أمام مقر الملكة في إسكتلندا "شكرا لمجيئكم".

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وسينقل نعش الملكة الأحد إلى إدنبره وسيعبر الموكب خصوصا أبردين وداندي. ومن المفترض أن يصل إلى عاصمة إسكتلندا الساعة 15:00 ت غ. وسينقل الجثمان إلى لندن الثلاثاء وسيعبر الموكب شوارع لندن الأربعاء وسيسجى الجثمان أربعة أيام في وستمنستر هول، أقدم أقسام البرلمان. وسيبقى القسم مفتوحا أمام عامة الشعب 23 ساعة في اليوم.

وقد أعلن كاتب مجلس اعتلاء العرش أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها... ملكنا تشارلز الثالث... فليحفظ الرب الملك"، علما بأن تشارلز أصبح تلقائيا ملكا بوفاة والدته.

وبثت وقائع المجلس للمرة الأولى على التلفزيون وحضرها مئات من أعضاء المجلس من بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس وجميع أسلافها وزوجة تشارلز كاميلا وابنه الأكبر وريث العرش وليام.

وأعلن الملك أن فترة الحداد الملكي التي تشمل العائلة الملكية والعاملين لديها، ستستمر سبعة أيام بعد الجنازة. وستبقى الدارات الملكية مغلقة حتى الجنازة فيما الأعلام منكسة.

أما الحداد الوطني الذي أعلنته الحكومة فسيستمر حتى يوم الجنازة. وستوارى الملكة في مراسم خاصة في كنيسة قصر ويندسور.

من جانبها، أعلنت رئيسة الوزراء ونواب بينهم زعيم المعارضة كير ستارمر ولاءهم للملك في جلسة نادرة لمجلس العموم أقيمت السبت.

فرانس 24/ أ ف ب

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