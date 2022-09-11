زيلينسكي يحذر من أن روسيا تأمل "كسر" مقاومة أوكرانيا في الشتاء وموسكو تضطر لتجميع قواتها قرب دونيتسك

الحرب في أوكرانيا

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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت من أن روسيا تأمل في "كسر" المقاومة الأوكرانية خلال فصل الشتاء معولة على مشاكل التدفئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يتسبب في تراجع زخم الدعم الغربي لكييف. من جهتها، أكدت موسكو السبت أن جيشها "أعاد تجميع قواته" قرب دونيتسك جنوب البلاد، بعد أن حقق الجيش الأوكراني اختراقا واسعا في هجومه المضاد.

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت في مداخلة خلال منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية المنعقد في كييف من إن روسيا تأمل في "كسر" المقاومة الأوكرانية خلال فصل الشتاء معولة على مشاكل التدفئة وإمكان تراجع زخم الدعم الغربي لكييف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

وقال زيلينسكي إن "روسيا تبذل كل الجهود لكسر مقاومة أوكرانيا وأوروبا والعالم خلال الأيام التسعين لفصل الشتاء"، محذرا من أنها تعول على "وحشية" الشتاء لأن "وحشية الإنسان لم تعد تكفي".

وشدد على أن روسيا قد تستهدف بضرباتها "الشركات والبنى التحتية التي تؤمن التدفئة" في أوكرانيا، داعيا في هذا السياق الغرب إلى إمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

بوتين قد يعمد إلى قطع تام لإمدادات بلاده من الغاز لأوروبا

وحذر أيضا من أن فلاديمير بوتين قد يعمد إلى قطع تام لإمدادات بلاده من الغاز لأوروبا لإجبار العواصم الغربية على البحث عن تسوية معه.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى مواصلة دعم بلاده في حربها، قائلا: "نحن بحاجة إلى أشياء ملموسة: أسلحة، صواريخ، دعم مالي وسياسي".

دبلوماسيا، أفاد موقع إخباري أوكراني بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث مع زيلينسكي الخميس في كييف استئناف مفاوضات السلام مع موسكو، وهو ما ترفضه بشدة السلطات الأوكرانية.

وزير الدفاع الأوكراني يستبعد أي تسوية على الأراضي مع روسيا

فقد استبعد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أي تسوية على الأراضي مع روسيا ولا سيما في ما يتعلق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 وكذلك حوض دونباس الصناعي الواسع شرقي أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون مؤيدون لموسكو.

وقال الوزير "لا يمكننا التحدث إلا عن استعادة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها في 1991" وهو العام الذي أعلنت فيه البلاد استقلالها عن الاتحاد السوفياتي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أقرت السبت في بيان بأن جيشها "سحب" قواته المنتشرة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم بشرق أوكرانيا "لإعادة تجميعها" قرب دونيتسك جنوبا، وذلك بعدما أعلنت كييف أن جيشها حقق تقدما واسعا في هجومه المضاد.

وذكرت الوزارة أنه "من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، اتُّخذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك".

كييف تؤكد تحقيق اختراقات كبيرة في هجومها المضاد في الشرق

يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت كييف السبت تحقيق اختراقات كبيرة في هجومها المضاد في الشرق وأيضا في جنوب أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أقر زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في "جمهورية دونيتسك الشعبية" دنيس بوشيلين بأن الوضع "صعب" في منطقة دونيتسك في حوض دونباس، الذي شهد معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية.

فرانس24/ أ ف ب

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