مباشر: الملك تشارلز وزوجته كاميلا يتلقيان تعزية أعضاء البرلمان البريطاني بمجلسيه

سيتوجه الملك تشارلز الثالث الإثنين إلى البرلمان البريطاني لتلقي التعازي في وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، من المشرعين في مجلس العموم ومجلس اللوردات. وهي مراسم تقليدية بريطانية. وسيلقي كلمة في البرلمان. وسيتوجه بعد ذلك إلى إدنبره رفقة زوجته كاميلا ليحضر نقل الجثمان في موكب مهيب من أحد القصور الاسكتلندية إلى كاتدرائية سان تجيل بالمدينة ، وعلى إثرها سيحضر رفقة زوجته وأشقائه والعائلة الملكية صلوات ليلية بالكنيسة حيث سيسجى النعش قبل نقله إلى لندن الثلاثاء.

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سيتوجه تشارلز البالغ من العمر 73 عاما والذي أصبح ملكا للمملكة المتحدة و 14 دولة أخرى منها أستراليا وكندا وجاميكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، إلى البرلمان البريطاني لحضور مراسم تقليدية أخرى ، وذلك قبل السفر إلى اسكتلندا.

وفي البرلمان البريطاني، سيتلقى الملك تشارلز التعازي عن وفاة والدته من المشرعين من مجلس العموم ومجلس اللوردات. كما سيقوم بإلقاء كلمة. وبعد ذلك سيتوجه إلى إدنبره مع زوجته كاميلا للانضمام إلى شقيقته آن وشقيقيه أندرو وإدوارد. وسيشارك إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة صلوات ليلية بالكنيسة حيث سيسجى النعش قبل نقله إلى لندن يوم الثلاثاء.

ومنذ وفاة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، منزل عطلتها الصيفية في اسكتلندا، تم وضع سلسلة من الخطط المصممة بعناية للحداد على الملكة التي اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما.

فرانس 24/ رويترز

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