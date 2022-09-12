وفاة إليزابيث الثانية: ما هو الترتيب الجديد للخلافة على العرش البريطاني؟

إنفوغرافيك

الأمير تشارلز عندما تلا الخطاب الملكي أمام البرلمان بدل والدته التي لم يسمح لها وضعها الصحي بذلك لأول مرة. 10 مايو/ أيار 2022

توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر/ أيلول 2022 عن عمر 96 عاما، وتعد الراحلة أشهر ملوك العالم. ويخلفها على العرش نجلها تشارلز الثالث وفقا لترتيب الخلافة في الملكية البريطانية، الذي نعرض رسما له أدناه.

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فتحت وفاة الملكة إليزابيث الثانية فترة حداد طويلة لدى العائلة الملكية البريطانية، والتي تطوي صفحة من تاريخها. ويخلف الابن البكر للراحلة على العرش في الثالثة والسبعين من العمر باسم تشارلز الثالث، وفق ما تفرضه قوانين الخلافة على التاج.

ووضع قانون تم اعتماده في 2013 حدا للتفريق بين المرأة والرجل في اعتلاء العرش البريطاني، حيث كان أول ذكر من الأشقاء هو من يعين لخلافة الملكة في حال فقدانها. ولم يكن بإمكان المرأة الوصول إلى الحكم في بريطانيا إلا في حالة عدم وجود رجل -ولي عهد ذكر- لتولي هذه المسؤولية كما حصل مع الملكة إليزابيث الثانية.

هذه القاعدة لا تطبق بأثر رجعي على الأطفال المولودين قبل 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ولذلك الأميرة آن، ابنة الملكة الراحلة، تظهر في المركز 16 في ترتيب الخلافة بعد أشقائها ومجموع أحفادهم.

وترتيب الخلافة لا يتوقف عند الأميرة آن. فلقد أحصى علماء الأنساب ستة آلاف شخص، فيما يقدم موقع العائلة الملكية 23.

تجدون أدناه رسما إنفوغرافيا لترتيب الخلافة على العرش البريطاني.

الترتيب الجديد للخلافة على العرش البريطاني © ستوديو غرافيك

نص: مارك ضو

نقله إلى العربية بتصرف: بوعلام غبشي

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