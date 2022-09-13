وفاة إليزابيث الثانية

بريطانيا: نقل نعش الملكة إليزابيث الثلاثاء جوا من عاصمة أسكتلندا أدنبره إلى لندن

نشرت في:

الملك تشارلز الثالث أمام نعش والدته الراحلة إليزابيث الثانية، في كاتدرائية إدنبرة، اسكتلندا في 12 سبتمبر/أيلول 2022.
الملك تشارلز الثالث أمام نعش والدته الراحلة إليزابيث الثانية، في كاتدرائية إدنبرة، اسكتلندا في 12 سبتمبر/أيلول 2022. © أ ف ب.
نص: فرانس24 تابِع
|
فيديو: مايسة عواد
2 دقائق

سينقل نعش إليزابيث الثانية الثلاثاء جوا إلى العاصمة البريطانية لندن بعدما سُجي لمدة 24 ساعة في كاتدرائية سانت غايلز التاريخية في إدنبره، أين أحاط به ابنها الملك تشارلز الثالث وشقيقاه آندرو وإدوارد وشقيقته آن في وقفة صامتة بينما كان مشيعون يمرون لإلقاء نظرة أخيرة على الملكة الراحلة.

إعلان

ستحمل طائرة نعش الملكة إليزابيث إلى لندن الثلاثاء بعدما سُجي لمدة 24 ساعة في كاتدرائية تاريخية في إدنبره، حيث أحاط به ابنها الملك تشارلز الثالث وإخوته الثلاثة في وقفة صامتة.

وانضم إلى تشارلز شقيقاه آندرو وإدوارد وشقيقته آن في الوقفة الصامتة التي استغرقت عشر دقائق الإثنين في كاتدرائية سانت غايلز، حيث وقفوا برؤوس منحنية على الجوانب الأربعة للنعش بينما كان مشيعون يمرون لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وفيما كانت الموسيقى الحزينة لمزمار القربة هي الصوت الوحيد الذي ملأ جنبات المكان عندما حمل جنود النعش في وقت سابق الثلاثاء، دوى صوت التصفيق عاليا من المشيعين عندما غادر أفراد العائلة المالكة الكاتدرائية بعد الوقفة الصامتة تحت جنح الظلام.

وقالت ماري كلير كروس (55 عاما): "شعرت بالذهول لأنني كنت في الكاتدرائية مع الملكة إليزابيث التي طالما أعجبت بها طوال حياتي. لقد كان شعورا رائعا بمعنى الكلمة لكنه كان حزينا كذلك".

وبوفاة الملكة إليزابيث، أصبح تشارلز (73 عاما) ملكا لبريطانيا و14 دولة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا وجامايكا ونيوزيلندا.

وسيسافر الملك الجديد إلى الأقاليم الأربعة لبريطانيا قبل الجنازة، على أن يبدأ جولته بزيارة إيرلندا الشمالية الثلاثاء.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24