واشنطن تعتبر "من السابق لأوانه" التكهن بنتائج الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية

الحرب في أوكرانيا

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أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين بـ"شجاعة" الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم مؤكدا أنه "من السابق لأوانه" التكهن بنتائج الهجوم المضاد الذي يشنه الأوكرانيون في شمال شرق البلاد ضد القوات الروسية والذي مكنها من استرجاع عدة مناطق وأجبر الروس على التراجع. وأكد بليكن أن "الروس يحتفظون بقوات كبيرة جدا في أوكرانيا، بالإضافة إلى معدات وذخيرة".

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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين أنه "من السابق لأوانه" التكهن بنتيجة الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف في شمال شرق أوكرانيا ضد القوات الروسية.

وتابع الوزير الأمريكي: "لكن من الواضح أن الأوكرانيين يحرزون إنجازات كبيرة، خاصة في شمال شرق" بلدهم.

وإذ نوه بلينكن بـ"شجاعة" الأوكرانيين في الدفاع عن وطنهم، أكد أن الولايات المتحدة ستواصل تزويدهم بالسلاح والذخيرة و"بكل ما هو ضروري".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المكسيكية إنه "من السابق لأوانه أن نقول بالضبط إلى أين سيأخذنا كل هذا".

وأدلى بلينكن بتصريحه هذا خلال زيارة سريعة إلى مكسيكو حيث شارك في "حوار اقتصادي أمريكي-مكسيكي" رفيع المستوى، وذلك بعد أن زار كييف الأسبوع الماضي.

وذكر الوزير الأمريكي بأن "الروس يحتفظون بقوات كبيرة جدا في أوكرانيا، بالإضافة إلى معدات وذخيرة".

وقال إن المكاسب الميدانية التي أحرزتها القوات الأوكرانية هي "نتيجة للدعم الذي قدمناه إليها، ولكنها في المقام الأول نتيجة للشجاعة والصلابة الاستثنائيتين اللتين برهن عنهما الجيش الأوكراني والشعب الأوكراني".

وشدد بلينكن على أن "الأوكرانيين هم من يقاتلون من أجل وطنهم ومن أجل مستقبلهم وليس الروس"، مضيفا: "سنواصل القيام بما هو ضروري" لدعم كييف.

وأعلنت أوكرانيا الإثنين أن قواتها أحرزت انتصارات عسكرية جديدة، مؤكّدة أنّها وصلت إلى الحدود الروسية واستعادت في شهر واحد من القوات الروسية ما يعادل سبعة أضعاف مساحة كييف.

وردت القوات الروسية على هذا التقدم الأوكراني بقصف بعض المناطق التي خسرتها.

فرانس24 / أ ف ب

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