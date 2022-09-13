وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى لندن

وفاة إليزابيث الثانية

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نعش الملكة إليزابيث الثانية بعد هبوط الطائرة التي تقله في قاعدة نورثولت الجوية بغرب لندن في 13 سبتمبر 2022.

وصلت مساء الثلاثاء إلى لندن الطائرة التي تقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية، وسيوضع النعش في قصر بكنغهام قبل نقله إلى مقر البرلمان الأربعاء. ونُقل الجثمان من إدنبره على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي برفقة الأميرة آن. ومن بين الشخصيات التي استقبلت النعش بلندن رئيسة الوزراء ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس.

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حطت مساء الثلاثاء الطائرة التي تحمل جثمان الملكة إليزابيث في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي بغرب لندن، وسيؤخذ النعش إلى قصر بكنغهام قبل نقله إلى مقر البرلمان الأربعاء.

وتم نقل الجثمان في طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي برفقة الأميرة آن وحمله عسكريون يرتدون زيا احتفاليا.

وكانت رئيسة الوزراء ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس من بين مجموعة الشخصيات العسكرية والمدنية التي استقبلت النعش في قاعدة نورثولت.

وكان النعش في إدنبره. وتوفيت الملكة الخميس الماضي في مقر إقامتها الإسكتلندي في بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما.

فرانس24/ رويترز

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