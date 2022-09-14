فون دير لاين تؤكد ضرورة إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا وتعلن أنها تزور كييف الأربعاء

الحرب في أوكرانيا

دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء، في خطابها عن حال الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، أنه من الضروري الإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلة "إنه وقت التصميم وليس وقت التهدئة".

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شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء في خطابها عن حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن وقت التهدئة لم يحن بعد.

وقالت فون دير لاين: "أريد أن يكون الأمر واضحاً: العقوبات ليست على وشك أن تُرفع. إنه وقت التصميم وليس وقت التهدئة". وأضافت "سأسافر إلى كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي" لمناقشة استمرار المساعدات الأوروبية "بالتفصيل".

فرانس24/ أ ف ب

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