مقتل 105 جنود أرمينيين في حصيلة جديدة للاشتباكات الحدودية مع أذربيجان

تظهر صورة مأخوذة من مقطع فيديو، صادر عن وزارة الدفاع الأرمينية، ما قالت إنهم أفرادا من الخدمة الأذربيجانية يتحركون على طول منطقة حدودية جبلية مجهولة مع أرمينيا، 13 أيلول/سبتمبر 2022.

قتل ما لا يقل عن 105 جنود أرمينيين منذ الثلاثاء في الاشتباكات الحدودية الدامية مع أذربيجان، في حصيلة جديدة أعلن عنها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء أمام أعضاء برلمان بلاده. وتبادلت الدولتان اللتان تخوضان قتالا منذ عقود للسيطرة على جيب ناغورني قرة باغ، الاتهامات بإشعال فتيل اشتباكات حدودية بدأت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 105 جنود أرمينيين منذ الثلاثاء في الاشتباكات الحدودية مع أذربيجان.

وقال باشينيان للبرلمان "وفقا للبيانات المحدثة، تأكد حتى الآن مقتل 105 من أفراد القوات المسلحة الأرمينية".

واندلعت اشتباكات حدودية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ما أجج المخاوف من عودة تحولها إلى حرب بين أرمينيا وأذربيجان اللذان يخوضان قتالا منذ عقود للسيطرة على إقليم ناغورني قرة باغ.

وتبادلت الدولتان الاتهامات بإشعال فتيل اشتباكات حدودية بدأت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وردا على سؤال حول احتمالات تفاقم الوضع والانزلاق في حرب شاملة قال نائب وزير الخارجية الأرميني باروير هوفهانيسيان لوكالة رويترز "هناك خطر واضح". مشيرا إلى هشاشة الوضع في المنطقة الذي قد يؤدي إلى استمرار التصعيد.

وطالب هوفهانيسيان بالمزيد من اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث وقال "تحدثتم عن الحرب في أوكرانيا، هذا بالضبط ما تصبو إليه جارتنا: أن يكون كل الاهتمام مُنصبا هناك، دون رد فعل مناسب من شركائنا الرئيسيين".

ودعت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى الهدوء بعد اندلاع قتال بالمدفعية والطائرات المسيرة والأسلحة النارية على الحدود بين البلدين.

وطالبت القوى الكبرى بإيلاء اهتمام أكبر للوضع الخطير الذي قالت إنه قد يؤدي إلى صراع كبير آخر في دول الاتحاد السوفيتي السابق.

فرانس24/أ ف ب

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