ألمانيا: فروع مجموعة روسنفت الروسية تحت "وصاية" الوكالة الوطنية لإدارة شبكات الطاقة

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب/أرشيف

يزداد التوتر يوما بعد يوم بين برلين وموسكو حول النزاع القائم بينهما بخصوص الطاقة ليبلغ حدّا جديدا الجمعة، بعدما قررت ألمانيا بسط يدها على أنشطة المجموعة الروسية العملاقة روسنفت. وهي خطوة تهدف من خلالها برلين إلى "ضمان" إمداداتها النفطية. ويحدث هذا على خلفية إيقاف موسكو ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا التي لن تكون قادرة على تعويض الإمدادات بالكامل قبل العام 2024، بحسب أحدث التوقعات الحكومية.

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قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان الجمعة إن فروع مجموعة روسنفت في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط تم وضعها تحت "وصاية" الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

وأضاف البيان إن الخطوة تهدف إلى "الاستجابة للمخاطر التي تهدد أمن إمدادات" الطاقة في البلاد.

ويشمل هذا القرار فروع روسنفت ألمانيا و"آر إن ريفاينينغ إند ماركتينغ" التي تملك أسهما في ثلاث مصاف كبيرة في البلد والمتمثلة في شفيت وميرو وبايرن أويل. الأمر الذي سيسمح للسلطات الألمانية التحكم بنفسها في إمدادات مصفاة شفيت الواقعة شرق البلاد، والتي تؤمن ضخ الإمدادات النفطية إلى العاصمة برلين وجوارها. مع العلم أن مجموعة روسنفت تملك غالبية أسهمها (54,2 بالمئة).

وفيما يخص الموقعين الآخرين: ميرو الواقعة في كارلسوره وبايرن أويل في فونبرغ، فلا تملك روسنفت غالبية الأسهم بل تتقاسمها وشركات نفطية غربية كبرى.

وتدخل الوصاية حيّز التنفيذ الجمعة على أن تبقى سارية المفعول لمدة ستة أشهر.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحافي قائلا إن هذه الخطوة ستجعل بلاده "أقل اعتمادا على روسيا وعلى القرارات المتّخذة فيها".

سابقة على صعيد الغاز

وسبق لبرلين أن قامت بنفس الخطوة مطلع نيسان/أبريل عندما وضعت تحت "الوصاية" غازبروم جيرمانيا، الفرع الألماني لغازبروم، وذلك قصد ضمان إمدادات الغاز.

ومنذ حينها وفّرت الحكومة الألمانية مساعدة تراوحت قيمتها بين 9 و10 مليارات يورو لإنقاذ هذه الوحدة المهددة بالإفلاس.

وتسعى البلاد حاليا إلى ضمان أمن الإمدادات النفطية مستقبلا بعدما قرر الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي إثر غزو روسيا لأوكرانيا.

وللعلم تعمل في الوقت الحالي مصفاة شفيت حصريا بالنفط الروسي الذي يتم ضخّه عبر أنبوب "دروجبا" الذي يعني "صداقة" باللغة الروسية.

وتسعى ألمانيا من خلال بسط يدها على أنشطة المجموعة الروسية خصوصا إلى منع الجهة المالكة من التخلي عن بعض أصولها أو حتى تصفيتها لعدم توفر السيولة الكافية أو النفط الروسي. وبرر ذلك وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي قائلا "كان من الممكن أن نجد أنفسنا في وضعية أصبح فيها أمن الإمدادات غير مضمون" في شفيت.

وبما أن ألمانيا تعهّدت بالاستغناء عن استيراد النفط الروسي بالكامل نهاية العام الجاري، ستضطر الحكومة إلى إيجاد حلول لتعديل آلية عمل المنشأة.

ما هو مستقبل شفيت؟

منذ أشهر تحاول برلين إيجاد حلول لتعوض النفط الروسي ولتضمن استمرار أنشطة مصفاة شفيت.

وعلى أرض الواقع، يبدي موظفو المنشأة التي تشغّل 1200 شخص والتي تعمل بالغاز الروسي منذ ستينيات القرن الماضي، قلقهم حيال مستقبلهم.

يأتي ذلك رغم تأكيد شولتز الجمعة خلال عرضه خطة تحويل آلية عمل المصفاة، على "وجوب بذل جهود لتبديد قلق العمال على مستقبلهم".

ومن المتوقع أن يتم رصد "أكثر من مليار يورو" لتنفيذ خطة التحوّل خلال السنوات المقبلة.

وتنص الخطة على تمكين المنشأة من تلقي إمدادات نفطية عبر مرفأي روستوك شمال البلاد، وغدانسك في بولندا.

ولذلك يتعيّن "تحديث" خط الأنابيب الذي يربط المنشأة بروستوك للسماح بتدفّق كميات أكبر من الإمدادات إلى شفيت، وبالتوازي تجرى محادثات في العاصمة البولندية وارسو.

هذا ولم يؤكد الجمعة أي من المستشار الألماني ووزير الاقتصاد إمكانية تعويض كميات النفط الروسي المكررة في المصفاة بالكامل عن طريق إمدادات بديلة.

بينما أوضح وزير الاقتصاد هابيك أن "حظوظ استحصالنا على إمدادات كافية من النفط لكي تواصل المصفاة عملها جيدة".

وللتذكير يوفر مصنع شفيت الذي يبعد حوالي مئة كيلومتر عن برلين نحو 90 في المئة من كميات الوقود والمحروقات المستهلكة في العاصمة وما جاورها، لا سيما وقود الطيران في المطار الدولي.

وللعلم، سبق لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا أن قلّصت بشكل كبير اعتمادها على الواردات النفطية الروسية التي كانت تمثل 35 بالمئة من إمداداتها قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبالموازاة، أوقفت موسكو ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا التي لن تستطيع تعويض هذه الإمدادات بالكامل قبل العام 2024، وفق أحدث توقعات الحكومة.

فرانس24/ أ ف ب

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