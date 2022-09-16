إيطاليا: قتلى ومفقودون نتيجة سيول وفيضانات وسط البلاد

كوارث طبيعية

رجال إنقاذ إيطاليون في شارع غمرته المياه في سينيغاليا، 16 سبتمبر 2022 ، في إيطاليا.

قالت السلطات الإيطالية الجمعة إن ثمانية أشخاص على الأقل هلكوا إثر سيول وفيضانات شهدتها منطقة ماركي وسط البلاد ليلة الخميس، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن أربعة مفقودين. هذا وعبر قادة الأحزاب التي تستعد للانتخابات الإيطالية المقررة في 25 سبتمبر/أيلول عن تضامنهم.

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عرفت منطقة ماركي وسط إيطاليا هطول ما يقارب الـ 400 ملليمتر من الأمطار في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات ليلة الخميس. الأمر الذي أدى إلى غمر شوارع عديد البلدات حول أنكونا عاصمة المنطقة على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وصرّح لودوفيكو كافيرني رئيس بلدية مدينة سيرا سانتابونديو لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية قائلا إن الحدث "كان أشبه بالزلزال".

من جهته قال ستيفانو أجوتسي رئيس الحماية المدنية في إدارة ماركي الإقليمية إن هطول الأمطار كان أقوى بكثير مما كان متوقعا. وأضاف "تلقينا إنذارا عاديا من سقوط أمطار، إلا أن أحدا لم يتوقع شيئا كهذا".

وكانت لقطات نشرتها فرق الطوارئ أظهرت رجال إنقاذ على طوافات يحاولون إجلاء الناس في بلدة سينيجاليا الساحلية، في حين يحاول آخرون إزالة الأنقاض من نفق.

ويتوجه رئيس الهيئة الوطنية للحماية المدنية فابريزيو كورسيو إلى أنكونا لتقييم الأضرار، فيما عبر قادة الأحزاب السياسية التي تستعد للانتخابات الإيطالية المقررة في 25 سبتمبر/أيلول عن تضامنهم.

وأكد إنريكو ليتا زعيم الحزب الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط الذي أنه سيعلق حملته الانتخابية في ماركي "حدادا" ولإتاحة متسع لنشطاء الحزب في المنطقة للمشاركة بصورة كاملة في الجهود المبذولة من أجل تقديم يد المساعدة للمناطق المتضررة من السيول.

فرانس24/رويترز

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