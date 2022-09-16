العثور على "مقبرة جماعية" في منطقة إيزيوم وواشنطن تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف

الحرب في أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس، العثور على "مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من روسيا مؤخرا، فيما أكد المسؤول في الشرطة المحلية أنه تم العثور على موقع دفُنت فيه حوالي 440 جثة. من جانبه، أعلن البيت الأبيض أنه وافق على منح كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار، ستشتمل بشكل خاص على صواريخ لراجمات "هيمارس" الدقيقة التصويب وقذائف لمدافع.

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو، العثور على "مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من روسيا قبل أيام، في إطار هجوم مضاد في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني.

وقال زيلينسكي: "نريد أن يعرف العالم ما تسبب به الاحتلال الروسي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الجثث المدفونة أو الأسباب التي أدت إلى موت هؤلاء الأشخاص.

لكن المسؤول في الشرطة المحلية سيرغي بوتفينوف قال لشبكة سكاي نيوز، إنه تم العثور على موقع دفُنت فيه حوالي 440 جثة. وأضاف أن بعض هؤلاء القتلى سقطوا بالرصاص فيما قضى آخرون من جراء القصف.

وفي رسالته المصورة قارن زيلينسكي مدينة إيزيوم بمدينتي بوتشا وماريوبول اللتين أصبحتا رمزين لفظائع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن "يتعين على العالم حقا أن يحاسب روسيا على هذه الحرب. سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن يحصل ذلك".

رادارات مضادة للمدفعية وعربات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة..

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض الخميس أنه وافق على منح كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار تشتمل بالدرجة الأولى على صواريخ لراجمات هيمارس.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية في بيان أن هذه المساعدة تشتمل على معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري.

واتضحت تفاصيل هذه الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في بيان أصدره البنتاغون، وقال فيه إن المساعدة الجديدة ستشتمل بشكل خاص على صواريخ لراجمات هيمارس الدقيقة التصويب، والتي سبق لواشنطن أن زودت كييف بها، بالإضافة إلى قذائف لمدافع تمتلكها القوات الأوكرانية أساسا.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات تشتمل أيضا على رادارات مضادة للمدفعية، وعربات مدرعة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، ومعدات لإزالة الألغام.

فرانس24/ أ ف ب

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