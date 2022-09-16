طعن شرطيين وسط لندن في هجوم "غير مرتبط بالإرهاب" وتوقيف رجل كان "يحمل سكينا"

تعرض شرطيان للطعن وسط لندن صباح الجمعة نقلا على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أعلنت شرطة لندن. مضيفة أنه تم توقيف رجل "يحمل سكينا". وفادت الشرطة في وقت لاحق أنه لا يتم التعامل مع الهجوم "على أنه مرتبط بالإرهاب"، في حين تشهد العاصمة البريطانية اجراءات أمنية مشددة قبل أيام من مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.

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فيما تشهد العاصمة البريطانية اجراءات أمنية مشددة قبل أيام من مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية، تعرض شرطيان للطعن وسط لندن في وقت مبكر من صباح الجمعة، وفق ما أعلنت شرطة لندن، مضيفة أنه تم توقيف رجل "يحمل سكينا".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان، إن "شرطيَين تعرَضا للطعن ويعالجان حاليا في المستشفى"، و"تم توقيف رجل" يُشتبه في أنه "هاجم مسعفا" في حي ليستر سكوير.

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة لندن في بيان أنه لا يتم التعامل مع الهجوم "على أنه مرتبط بالإرهاب".

فرانس24/ أ ف ب

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