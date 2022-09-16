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قرية سوتك الأرمينية تتحول إلى بلدة أشباح بعد أن هجرها السكان إلى مدن مجاورة هربا من قصف جيش أذربيجان

01:44 أطفال قرية سوتك الأرمينية فروا إلى مكان آمن بعد قصف قوات أذربيجان بلدتهم. 15 سبتمبر/أيلول 2022. © صورة من التلفزيون

باتت قرية سوتك الأرمينية الحدودية مع أذربيجان، والتي تشتهر بمناجم الذهب، أحد رموز اللاشتباكات المسلحة بين البلدين، إذ أنها تحولت إلى بلدة أشباح بعد أن هجرها سكانها هربا من القصف المتكرر، ولجأ غالبيتهم إلى بلدات مجاورة حاملين معهم على عجل ما يمكن حمله من متاع. وفي حصيلة جديدة الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن عدد الجنود الذين قتلوا في الاشتباكات الحدودية الدامية مع أذربيجان منذ الاثنين بلغ 135 قتيلا.