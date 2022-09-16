"يوروبول" تفكك شبكة تهريب مهاجرين إلى أوروبا على متن طائرات خاصة

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أحد مباني وكالة "يوروبول" في لاهاي في 8 حزيران/يونيو 2021.

كشفت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) الجمعة عن توقيف خمسة أعضاء يشكلون عصابة يشتبه بتهريبها لمهاجرين، جلهم من الأكراد من إيران والعراق في رحلات من تركيا إلى أوروبا، وباستخدام طائرات خاصة وجوازات سفر دبلوماسية مزوّرة. ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتهريب المهاجرين وتزوير الوثائق وغسل الأموال.

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قامت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة بإلقاء القبض على خمسة أفراد ينتمون إلى عصابة يشتبه في أن تكون مسؤولة عن تهريب مهاجرين معظمهم من أكراد إيران والعراق.

وخلال عمليات دهم تم تنفيذها في بلجيكا وإيطاليا الثلاثاء صادرت السلطات طائرتين وسيارة فارهة ومعدّات تُستخدم لإصدار أوراق ثبوتية مزوّرة، وفق ما ذكرت "يوروبول".

وتمت هذه العمليات بتنسيق بين "يوروبول" وذراعها القضائية "يوروجاست" وأجهزة الشرطة الأوروبية ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

وأوضحت في بيان "يُعتقد أنه بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2020، نُفّذت خمس عمليات تهريب في خمسة بلدان أوروبية مختلفة".

وأضافت: "خلال المحطات في مختلف المطارات الأوروبية بما فيها النمسا وفرنسا وألمانيا، غادر المهاجرون الطائرة وتخلصوا من جوازات سفرهم المزوّرة وتقدّموا بطلبات لجوء".

وصعد المهاجرون، ومعظمهم أكراد من إيران أو العراق، في طائرة خاصة في تركيا وبحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية مزوّرة.

وذكرت وكالة شرطة الاتحاد الأوروبي إن الرحلات تتوجّه عادة إلى جزر الكاريبي، لكن الركاب لا يصلون إلى تلك الوجهات إطلاقا.

وكانت المجموعة الإجرامية حددت كلفة العملية بمبلغ يصل إلى 20 ألف يورو (20 ألف دولار) لكل شخص، كما يشتبه بإصدارها لشيكات مزورة والاحتيال على الفنادق بعدم تسديد الفواتير وشركات الطيران أيضا من أجل تأسيس أسطولها.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتهريب المهاجرين وتزوير الوثائق وغسل الأموال.

فرانس24/ا ف ب

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