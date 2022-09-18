بايدن يحذر بوتين من مغبة استخدام أسلحة نووية وروسيا تحاول اجتذاب مقاتلين بأجور مغرية

الحرب في أوكرانيا

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حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين من مغبة استخدام أسلحة كيميائية أو نووية في خضم تراجع قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا. وأكد بوتين أن ذلك سيتسبب في تغيير "وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية". عسكريا، لجأت روسيا مؤخرا إلى البحث عن جنود متعاقدين للمشاركة في حرب أوكرانيا مقابل أجور شهرية مغرية تصل إلى ثلاثة آلاف دولار شهريا.

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طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر الكبيرة التي مني بها في الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن في مقتطفات بُثّت مساء الجمعة من مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس": "لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل". وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن احتمال لجوء بوتين الذي مني جيشه بخسائر كبيرة في الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية هذا الشهر، إلى أسلحة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية.

وأفاد بايدن "ستغير وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية" مضيفا "سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى".

واستعادت أوكرانيا مناطق واسعة في الشرق من القوات الروسية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، بفضل الأسلحة الثقيلة التي زودها بها حلفاؤها الغربيون.

وتواجه موسكو موجة غضب من الغرب غداة العثور على مقبرة جماعية خارج مدينة إيزيوم التي كانت محتلة من جانب الروس وحيث يقول مسؤولون أوكرانيون إن علامات التعذيب بدت واضحة على جميع الجثث التي تم إخراجها.

لكن بوتين أكد أن حربه ضد جارة بلاده الموالية للغرب تمضي وفق الخطة الموضوعة. وقال بوتين الجمعة "عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (...) خطة (العمليات) لا تستدعي تغييرا (...) لسنا مستعجلين"، مؤكدا أن "الجيش الروسي يحتل مزيدا من الأراضي".

الجيش الروسي يبحث عن جنود

عسكريا، يلجأ الجيش الروسي، الذي يبحث عن جنود متعاقدين للمشاركة في ما يطلق عليها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، إلى نشر شاحنات تجنيد متنقلة لجذب المتطوعين، كما يعرض عليهم نحو ثلاثة آلاف دولار شهريا لتحفيزهم.

ويصل الحد الأدنى المعروض للأجر الشهري إلى 160 ألف روبل (2700 دولار)، وهو ما يقترب من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر على مستوى البلاد.

ووضعت وحدة خاصة إحدى هذه الشاحنات في حديقة مركزية في مدينة روستوف بجنوب روسيا أمس السبت وأزالت جانبين منها لتكشف عن مكتب متنقل. وأظهر جنود يرتدون ملابس مموهة وأقنعة سوداء أسلحتهم للفت أنظار المارة، ووزعوا نشرات إعلانية بعنوان "الخدمة العسكرية بتعاقد - اختيار الرجل الحقيقي".

ولم تكشف روسيا أو أوكرانيا عن خسائرهما من الجنود، التي تقدرها وكالات المخابرات الغربية بعشرات الآلاف من كل جانب. ولم تحدّث موسكو العدد الرسمي لحصيلة القتلى منذ 25 مارس/ آذار، عندما قالت إن 1351 جنديا روسيا قتلوا وأصيب 3825.

وأعلن الكرملين الأسبوع الماضي أن مسألة القيام بتعبئة عامة على مستوى البلاد لتعزيز القوات ليست محل نقاش حاليا. إلا أن حملة التجنيد تظهر أن موسكو بحاجة إلى مزيد من الرجال. وقال الضابط المسؤول عن الشاحنة في روستوف إنه يمكن للروس والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ممن أكملوا التعليم الثانوي على الأقل التقدم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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