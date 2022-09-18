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ريبورتاج: مدنيون في أرمينيا يتدربون على القتال بعد تجدد النزاع مع أذربيجان

01:59 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يتدرب مدنيون في أرمينيا على القتال للدفاع عن أرضهم بعد تجدد النزاع المسلح مع أذربيجان. يشرف على تدريب معظمهم منظمة فوما "VOMA" التي تعد أكبر مجموعة شبه عسكرية في البلاد. وينتظر المتطوعون الضوء الأخضر من وزارة الدفاع للالتحاق بالقوات المنتشرة على الحدود حيث ما زال وقف إطلاق النار هشا. كما تفتح منظمة فوما في ياريفان الباب أمام كافة المواطنين الراغبين في التدرب على التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية وتنظيم المساعدات للمقاتلين. منذ اشتعال القتال مجددا مع أذربيجان في 13 سبتمبر/أيلول، ينضم المئات من المدنيين إلى التدريبات بشكل يومي بهدف تكوين جيش قومي للدفاع عن أرمينيا. تقرير: تالين أوندجيان، ليك أورتيل، ومفيدة برهومي.