أوكرانيا تعلن التوغل شرقا وزيلينسكي يطالب بالمزيد من الأسلحة للضغط على الروس

الحرب في أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستولي على دبابة روسية خلال هجوم مضاد في منطقة خاركيف. أوكرانيا في في 11 سبتمبر/أيلول 2022.

أعلنت أوكرانيا نجاح قواتها في مواصلة التوغل شرقا في المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية، مما يعزز الاعتقاد بقرب شنها لهجوم جديد على القوات الروسية في منطقة دونباس التي دعا زعيمها إلى تنظيم استفتاء عاجل للانضمام إلى روسيا. فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده لمواصلة الضغط على روسيا في ظل تقدم القوات الأوكرانية العسكري الأخير على الأرض.

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قالت أوكرانيا إن قواتها واصلت التوغل شرقا في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخرا، مما يمهد الطريق لهجوم محتمل على قوات الاحتلال الروسية في منطقة دونباس مع سعي كييف للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تلفزيوني في ساعة متأخرة من مساء الإثنين "من الواضح أن المحتلين في حالة ذعر" مضيفا أنه يركز الآن على "السرعة التي تتحرك بها قواتنا، وسرعة استعادة الحياة الطبيعية" في المناطق المحررة.

وفي إشارة إلى انزعاج الإدارة المدعومة من موسكو في دونباس من نجاح الهجوم الأوكراني الأخير، دعا زعيمها إلى إجراء استفتاء عاجل على انضمام المنطقة لروسيا.

كما لمح الزعيم الأوكراني إلى أنه سيستغل خطابا بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء لدعوة الدول إلى تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده.

وقال زيلينسكي: "نبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية احتياجات أوكرانيا على جميع المستويات- الدفاعية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية".

وقال سيرهي غايداي، الحاكم الأوكراني لإقليم لوغانسك، وهو جزء من منطقة دونباس يخضع الآن لسيطرة القوات الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت السيطرة الكاملة على قرية بيلوهوريفكا في الإقليم، وتستعد للقتال لاستعادة السيطرة على الإقليم بأكمله.

وكتب غايداي على تلغرام: "سيدور قتال على كل سنتيمتر". وأضاف: "العدو يستعد للدفاع. لذلك لن ندخل بسهولة".

وفي تطور مهم آخر في الهجوم المضاد في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن قواتها عبرت نهر أوسكيل في مطلع الأسبوع. ويتدفق النهر جنوبا ليلتقي مع نهر سيفرسكي دونيتس الذي يمر عبر منطقة دونباس وهي الهدف الرئيسي للغزو الروسي.

ولوغانسك قاعدة لوكلاء روسيا الانفصاليين منذ عام 2014، وسقطت في أيدي الروس بالكامل منذ يوليو/تموز بعد معارك دموية.

وقال مسؤول انفصالي تدعمه روسيا في دونيتسك، وهي الإقليم الثاني في دونباس، إن 13 شخصا قُتلوا في قصف مدفعي الإثنين في مدينة دونيتسك.

ودعا دينيس بوشلين، رئيس الإدارة الانفصالية في دونيتسك، زميله الزعيم الانفصالي في لوغانسك إلى توحيد الجهود من أجل التحضير لاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.

فرانس 24 /رويترز

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